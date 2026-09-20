Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, Hàn Quốc lập tức đưa ra phản ứng gì?

Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra tại một địa điểm không xác định vào ngày 19/4/2026.

Cụ thể, Yonhap dẫn tuyên bố của Hội đồng JCS cho biết, động thái của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi nước này tuyên bố sẽ có “hành động đáp trả” đối với các cuộc tập trận quân sự do Mỹ dẫn đầu vẫn đang tiếp diễn trong khu vực.

JCS thông báo đã phát hiện vụ phóng vào khoảng 15h00 (theo giờ địa phương), xuất phát từ khu vực Wonsan. Hội đồng trên nêu rõ: “Chúng tôi đã tăng cường giám sát và cảnh giác đối với các vụ phóng tiếp theo, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng đầy đủ khi đang chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên”.

Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) của Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp với Bộ Quốc phòng và JCS để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất. NSO kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay các hành động quân sự như vậy.

Vụ phóng diễn ra khoảng một tuần sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ cùng khu vực này ra vùng biển phía Đông hôm 12/9. Các vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên gia tăng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự trong khu vực có sự tham gia của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Trong vụ phóng trước đó ngày 12/9, các tên lửa được xác định là tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc dòng Hwasong-11 và các loại đạn được bắn từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu lớn cỡ 600mm.

(tổng hợp)