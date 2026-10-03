Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Triều Tiên phóng tên lửa trong một buổi diễn tập. Ảnh: XINHUA

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 3-10 (giờ địa phương), từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía Đông Triều Tiên. Theo JCS, quả tên lửa bay hơn 700km.

Quân đội Hàn Quốc hiện tăng cường theo dõi khả năng Triều Tiên tiến hành thêm các vụ phóng khác và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, đồng thời chia sẻ thông tin liên quan Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia nhằm thảo luận các biện pháp ứng phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Từ Tokyo, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho hay quả tên lửa được cho là đã rơi xuống khu vực bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản khuyến cáo tàu thuyền không tiếp cận bất kỳ mảnh vỡ nào nếu phát hiện trên biển, đồng thời yêu cầu trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong liên quan.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang ở giai đoạn đặc biệt căng thẳng sau vụ nổ mìn tại DMZ ngày 21-9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Phía Hàn Quốc cho rằng vụ việc đã vi phạm thỏa thuận đình chiến sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đồng thời yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và có phản ứng phù hợp. Bà Kim Yo- jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bác bỏ cáo buộc Bình Nhưỡng liên quan vụ việc.