Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, quan điểm của Tổng thống Trump về đối thoại với Bình Nhưỡng

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11, tháng 4/2026. (Nguồn: Yonhap)

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6h30 ngày 3/10 (4h30 giờ Hà Nội) từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc chưa công bố thêm chi tiết về loại tên lửa cũng như quỹ đạo bay, song nhấn mạnh đã tăng cường theo dõi khả năng Bình Nhưỡng tiến hành thêm các vụ phóng khác, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất và chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia nhằm thảo luận các biện pháp ứng phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Theo các nguồn tin Nhật Bản và Hàn Quốc, vật thể được phóng nhiều khả năng là tên lửa đạn đạo hướng về phía vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên (Tokyo gọi là “Biển Nhật Bản”, còn Hàn Quốc gọi là “biển Đông”).

Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản nhận định vật thể này được cho là đã rơi xuống khu vực ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã khuyến cáo tàu thuyền không tiếp cận bất kỳ mảnh vỡ nào nếu phát hiện trên biển, đồng thời yêu cầu trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong liên quan.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang ở giai đoạn đặc biệt căng thẳng sau vụ nổ mìn tại DMZ ngày 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Seoul cáo buộc số mìn phát nổ là do Triều Tiên gài và cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng Hiệp định đình chiến. Seoul đã yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hoạt động gia cố và xây dựng công trình quân sự dọc khu vực biên giới.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc ngay sau đó. Trong tuyên bố đưa ra ngày 30/9, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Bình Nhưỡng cho rằng, Hàn Quốc đã ngụy tạo kết quả điều tra, đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp trả đũa “không khoan nhượng” nếu Seoul thực hiện những hành động mà Triều Tiên cho là nhằm đáp trả vụ việc.

Đến ngày 2/10, bà Kim Yo Jong tiếp tục tái khẳng định lập trường phủ nhận trách nhiệm của Triều Tiên đối với vụ nổ mìn. Bà cũng chỉ trích cam kết giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Quan chức Triều Tiên đồng thời bác bỏ đề xuất đối thoại của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young về việc thảo luận làm rõ Đường phân giới quân sự (MDL). Trước đó, ông Chung nhận định tình trạng các dấu hiệu nhận biết đường ranh giới ngày càng mờ nhạt có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ nổ mìn trong DMZ

* Trong khí đó, ngày 2/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, Tổng thống Donald Trump không coi việc đối thoại với Triều Tiên là “nhượng bộ”, đồng thời sẵn sàng tiếp xúc với Bình Nhưỡng nếu hành động này phục vụ lợi ích quốc gia của Washington.

Phát biểu trước báo giới quốc tế tại Washington, ông Pigott nhấn mạnh giao thiệp ngoại giao không đồng nghĩa với thỏa hiệp và Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay mà không đặt ra điều kiện tiên quyết.

Dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định lập trường của Washington không thay đổi và tiếp tục duy trì cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Trước câu hỏi về các kênh liên lạc kín giữa hai bên, ông Pigott nhấn mạnh hiện chưa có bất cứ thông tin nào để công bố, đồng thời nêu rõ Bộ Ngoại giao Mỹ tuân thủ nguyên tắc không thảo luận công khai về những cuộc giao thiệp ngoại giao nhạy cảm với các nước khác.

Cũng tại buổi họp báo, khi đề cập quan hệ Mỹ-Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh các kế hoạch đầu tư của Seoul vào “Xứ cờ hoa”, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, cho rằng các dự án này sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai nước.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 30/9 công bố danh mục đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ theo thỏa thuận thương mại song phương ký năm 2025, gồm 1 nhà máy điện khí tại bang Texas, 8 nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn và 1 dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Alaska.

Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc sau đó lưu ý dự án LNG tại Alaska chưa được hoàn tất và Seoul cần đánh giá tính khả thi thương mại trước khi ra quyết định đầu tư cuối cùng. Phía Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định chưa nắm được các tuyên bố cụ thể này từ phía Hàn Quốc.