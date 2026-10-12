Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo giữa lúc Hàn Quốc thử vũ khí siêu vượt âm

Triều Tiên cho biết tên lửa mà nước này phóng vào ngày 3/10 (ảnh minh họa) có khả năng "thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp" và tích hợp công nghệ AI. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông, quân đội Hàn Quốc cho biết hôm 12/10.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận trong một tuyên bố rằng cơ quan này phát hiện một số tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã “tăng cường giám sát và cảnh giác trước khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa”.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thông báo phát hiện ít nhất hai vụ phóng tên lửa đạn đạo bị nghi ngờ, đồng thời đánh giá các tên lửa đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo hồi đầu tháng này. Triều Tiên tuyên bố loại tên lửa đó được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 3/10, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết tên lửa vừa được thử nghiệm “có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp và đã được tích hợp AI”.

Vài ngày sau, Seoul thông báo thử nghiệm thành công phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) đầu tiên do nước này tự phát triển. Đây là loại vũ khí được tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo đưa lên tầng cao của khí quyển, trước khi lướt về phía mục tiêu.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết HGV mang lại “năng lực răn đe mới, có khả năng tấn công các mục tiêu trọng yếu trong phạm vi tác chiến trên bán đảo Triều Tiên”.

Căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn tại khu phi quân sự

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng sau khi ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong hai vụ nổ mìn tại khu vực do Seoul kiểm soát thuộc vùng phi quân sự (DMZ). Khu vực này được thiết lập làm vùng đệm giữa hai miền sau thỏa thuận đình chiến năm 1953.

Một cuộc điều tra chung giữa Seoul và Liên hợp quốc cáo buộc Triều Tiên đã cài số mìn trên hơn một năm trước. Bình Nhưỡng giận dữ bác bỏ cáo buộc này.

Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chấm dứt mọi hoạt động ngoại giao và hợp tác với Hàn Quốc, đồng thời gọi nước láng giềng là “kẻ thù vĩnh viễn”. Quan hệ hai miền tiếp tục rơi vào bế tắc trong bối cảnh các cuộc đàm phán rộng hơn về vấn đề hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ không đạt tiến triển.

Ông Kim đến nay vẫn bác bỏ lời kêu gọi nối lại đối thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đổ vỡ vào năm 2019.

Chính quyền Bình Nhưỡng yêu cầu Washington từ bỏ chính sách mà họ gọi là “thù địch” đối với Triều Tiên, đồng thời chấm dứt việc đặt yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên làm điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán.

Căng thẳng leo thang gây trở ngại cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, người ủng hộ chính sách đối thoại với Triều Tiên và đã điều chỉnh giọng điệu theo hướng mềm mỏng hơn với Bình Nhưỡng, ngay cả khi sự phẫn nộ trong công chúng gia tăng sau các vụ nổ mìn.

Ông Lee cũng kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ thông thường của Hàn Quốc, đồng thời giảm mức độ phụ thuộc vào Mỹ.

Tháng 8, Washington đơn phương quyết định thu hẹp quy mô một cuộc tập trận quân sự lớn với Hàn Quốc. Tổng thống Trump viện dẫn mối quan hệ “rất tốt đẹp” của ông với nhà lãnh đạo Kim Jong-un để giải thích cho quyết định này.

Theo AFP