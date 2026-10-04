Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung

Triều Tiên tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa ở khu vực phía Đông nước này, ngày 3-10-2026. Ảnh: KCNA

Ngày 4-10, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận vụ phóng tên lửa hôm 3-10 là cuộc diễn tập hệ thống vũ khí chiến lược siêu thanh dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tên lửa được phóng theo hướng Đông Bắc và đánh trúng mục tiêu xác định trước, cách vị trí phóng khoảng 1.000km, tại vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Cuộc diễn tập nhằm huấn luyện binh sĩ vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu thanh, đồng thời đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và khả năng cơ động của hệ thống này.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khả năng phản công của quân đội Triều Tiên trong trạng thái luôn sẵn sàng chiến đấu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tiếp tục nỗ lực để các đối thủ nhận thức rõ độ tin cậy và sức công phá của các phương tiện tấn công chiến lược của nước này.

Hãng Thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng tên lửa được phóng có thể là Hwasong-16 Na, dựa trên đặc điểm có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp.