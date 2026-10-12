Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

Hình ảnh về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được chiếu trên màn hình tại ga Seoul ở Seoul vào ngày 3-10-2026 (Ảnh AFP)

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các vụ phóng được phát hiện vào khoảng 9h20 sáng từ khu vực Thủ đô Bình Nhưỡng.

Một trong các tên lửa đã bay hơn 900km trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ để phân tích chủng loại và đặc tính kỹ thuật của các tên lửa này.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận phát hiện ít nhất một tên lửa đạn đạo nghi xuất phát từ Triều Tiên.

Tokyo cho biết các vật thể đã rơi xuống vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và chưa ghi nhận thiệt hại nào.

Sau vụ phóng, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn.

Seoul lên án các vụ thử tên lửa là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hoạt động tương tự.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong vòng một tháng qua. Vụ phóng mới nhất này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc công bố thử nghiệm thành công phương tiện lượn siêu vượt âm do nước này tự phát triển.

Trước đó, ngày 3-10, Triều Tiên cũng tuyên bố đã thử một tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm có tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Căng thẳng trong những tuần gần đây sau vụ nổ mìn tại khu phi quân sự (DMZ) khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Một cuộc điều tra chung của Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc kết luận các quả mìn do Triều Tiên cài đặt, nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này.

Theo CNA