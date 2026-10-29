Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo, phớt lờ đề xuất đối thoại của Hàn Quốc

Theo thông báo từ Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS), các vụ phóng được phát hiện vào khoảng 12h30 cùng ngày (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan, thuộc bờ biển phía Đông của Triều Tiên. Hiện giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp phân tích sâu về các thông số kỹ thuật, tầm bay và độ cao của các quả tên lửa. Giới quan sát nhận định nhiều khả năng đây là đợt bắn thử hệ thống pháo phản lực đa nòng siêu lớn 600mm (KN-25).

Đợt phóng tên lửa hàng loạt này đánh dấu lần thử tên lửa đạn đạo thứ 17 của Bình Nhưỡng trong năm 2026, diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng căng thẳng. Đáng chú ý, động thái diễn ra khi Triều Tiên hoàn toàn giữ im lặng trước đề xuất đàm phán quân sự do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra hôm 23/10.

Trước đó, Seoul đã chủ động đề xuất đối thoại nhằm xác định lại vị trí Đường phân giới quân sự (MDL) trên bộ, khôi phục các kênh liên lạc khẩn cấp và thiết lập cơ chế ngăn ngừa đụng độ ngoài ý muốn dọc khu vực biên giới, sau sự cố một binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng do mìn nổ tại Khu phi quân sự (DMZ). Tuy nhiên, phản ứng bằng loạt thử tên lửa từ phía Bình Nhưỡng cho thấy lập trường cứng rắn và khép lại hy vọng hạ nhiệt căng thẳng trong ngắn hạn.

Vụ phóng diễn ra đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chol đang tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng ASEAN (ADMM-Plus) tại Philippines để thảo luận về hợp tác an ninh khu vực. Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul và Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có cuộc gặp và tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng leo thang từ Triều Tiên.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản và Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận các vật thể bay đã rơi xuống vùng biển bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Trước diễn biến mới, Quân đội Hàn Quốc tuyên bố đã nâng mức độ cảnh báo, tăng cường giám sát các động thái tiếp theo từ phía Triều Tiên, đồng thời duy trì cơ chế chia sẻ thông tin tình báo thời gian thực chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.