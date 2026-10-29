Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc và nhiều nước ra tuyên bố chung kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân

Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 12/10.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, bờ biển phía Đông Triều Tiên, vào khoảng 12h30 và bay khoảng 250 km. Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ phân tích thêm các thông số của vụ phóng.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên có thể đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu lớn KN-25 cỡ nòng 600 mm. Bình Nhưỡng tuyên bố hệ thống này có thể mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31.

Quân đội Hàn Quốc cũng không loại trừ khả năng Triều Tiên tiến hành diễn tập phóng loạt kết hợp nhiều phương tiện tiến công, như tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) hoặc các hệ thống pháo phản lực có cỡ nòng nhỏ hơn.

Sau vụ phóng tên lửa ngày 29/10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp khẩn do Văn phòng An ninh Quốc gia triệu tập để đánh giá tình hình, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai mọi biện pháp ứng phó cần thiết trước các vụ thử tên lửa vi phạm trực tiếp những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Vụ phóng diễn ra khoảng một tuần sau khi Seoul đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Bình Nhưỡng nhằm giải quyết những bất đồng về phân định ranh giới biên giới trong bối cảnh căng thẳng liên Triều gia tăng kể từ vụ nổ mìn ngày 21/9 khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Hàn Quốc quy trách nhiệm cho Triều Tiên, song Bình Nhưỡng phủ nhận, đồng thời liên tiếp cáo buộc Seoul đổ lỗi. Triều Tiên cũng cảnh báo triển khai vũ khí và nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền chống Hàn Quốc dọc biên giới.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay và là lần đầu tiên trong vòng 17 ngày qua. Trước đó, ngày 12/10, Triều Tiên đã thử nghiệm các tên lửa đạn đạo chiến thuật nhằm cải tiến một bộ phận quan trọng của vũ khí.

Theo JCS, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và duy trì cảnh giác trước khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa. Seoul cũng phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản, chia sẻ thông tin liên quan đến vụ phóng mới nhất.

Vụ phóng trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hàn Quốc cùng Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Nhật Bản, Australia, New Zealand ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược đối với Triều Tiên.

Trong tuyên bố chung, các bên hoan nghênh những biện pháp trừng phạt do Mỹ, Australia và EU áp đặt trong tháng 10 đối với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, đặc biệt là các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, thực hiện đầy đủ các nghị quyết trừng phạt liên quan.