Triều Tiên phóng liên tiếp 2 tên lửa đạn đạo trong vòng 3 giờ

﻿Bản tin về vụ thử tên lửa của Triều Tiên được phát tại ga tàu điện ở Seoul, Hàn Quốc ngày 20-9-2026

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa đầu tiên được phóng từ khu vực Wonsan vào khoảng 15h, bay gần 450km trước khi rơi xuống biển.

Quân đội Hàn Quốc nhận định vũ khí này có thể thuộc dòng tên lửa Hwasong-11.

Khoảng 17h50 cùng ngày, Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn thứ hai cũng từ Wonsan.

Tên lửa bay hơn 600km theo hướng đông bắc rồi rơi xuống Biển Nhật Bản, ngoài lãnh hải Nhật Bản.

Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp và yêu cầu Triều Tiên lập tức chấm dứt các hoạt động tên lửa bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng trước khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng những vụ phóng liên tiếp đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản, khu vực cũng như cộng đồng quốc tế.

Seoul, Washington và Tokyo đang chia sẻ dữ liệu để xác định chính xác loại vũ khí cùng những đặc điểm kỹ thuật liên quan.

Theo Reuters, Japantimes