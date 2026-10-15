Triều Tiên phóng hai tên lửa từ tàu ngầm; Hàn Quốc chuẩn bị tập trận lớn

Triều Tiên tuyên bố phóng hai tên lửa từ tàu ngầm trong ngày 14/10. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Theo bản tin, hai tên lửa được phóng về vùng biển phía đông (tên quốc tế là Biển Nhật Bản) trong ngày 14/10 và không “gây ra bất kỳ tác động bất lợi nào với an ninh của các nước láng giềng”.

Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul tiếp tục xấu đi sau vụ nổ mìn tại khu vực thuộc quyền kiểm soát của Seoul trong Khu phi quân sự (DMZ) vào tháng trước, khiến ba lính Hàn Quốc bị thương.

Sau vụ việc, cả hai nước đều tiến hành thử nghiệm công nghệ tên lửa được nâng cấp.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm mới nhất “nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng tác chiến của các hệ thống chiến đấu dưới nước”, đồng thời là một cuộc huấn luyện của hải quân.

Bản tin nói rằng hai vụ phóng thử chứng minh “độ tin cậy cao và năng lực của các phương tiện răn đe chiến tranh”.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên nhiều lần phóng thử tên lửa từ tàu ngầm. Tên lửa hành trình thường sử dụng động cơ phản lực và bay ở tầm thấp hơn so với các loại tên lửa đạn đạo tiên tiến, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn.

Nếu chứng minh được năng lực phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, Triều Tiên sẽ nâng kho vũ khí chiến lược lên cấp độ mới, cho phép triển khai tên lửa tới những khu vực xa hơn bán đảo Triều Tiên, đồng thời tạo ra năng lực tấn công trả đũa trong trường hợp bị tấn công.

Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy một tên lửa lao thẳng đứng khỏi mặt biển, kéo theo cột khói dày. Một bức ảnh khác cho thấy vật thể bay phụt lên khỏi mặt nước theo góc khoảng 45 độ.

Những hình ảnh khác cho thấy một tên lửa bay ngang trên biển và một tàu ngầm di chuyển trên mặt nước.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc vừa thông báo sẽ triển khai cuộc tập trận phòng thủ ngoài trời thường niên vào tuần tới, đồng thời tiến hành một số cuộc huấn luyện thực địa chung với Mỹ vốn bị hoãn khi hai bên thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung vào mùa hè năm nay.

Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, cuộc tập trận Hoguk sẽ bắt đầu vào ngày 19/10 và kéo dài 5 ngày, nhằm tăng cường năng lực tác chiến phối hợp cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trên cả ba lĩnh vực: lục quân, hải quân và không quân.

Theo JCS, số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận năm nay sẽ tương đương với năm 2025. Hoạt động huấn luyện sẽ bao gồm việc triển khai lực lượng đối kháng và các bài tập mô phỏng chiến đấu, nhằm phản ánh sát hơn những mối đe dọa thực tế.

Một quan chức JCS cho biết, lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng sẽ tham gia cuộc tập trận, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến với binh sĩ Hàn Quốc.