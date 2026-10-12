Triều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát

Vụ phóng tên lửa chiến lược tầm trung của Triều Tiên, ngày 3/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo JCS, các tên lửa trên đã bay được quãng đường hơn 900 km. Quân đội Hàn Quốc khẳng định đang duy trì trạng thái giám sát và cảnh giác cao độ, đồng thời phối hợp chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng ứng phó.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết Triều Tiên lần lượt phóng các vật thể nghi là tên lửa đạn đạo vào khoảng 9h20 và 9h40 sáng cùng ngày. Cả hai vật thể đều được ước tính đã rơi xuống biển, nằm ngoài Vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản xác nhận tính đến 10h sáng, chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào đối với tàu thuyền hoạt động trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tiếp tục phân tích dữ liệu, đồng thời duy trì mức độ cảnh giác và theo dõi chặt chẽ tình hình. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo hoặc vật thể nghi là tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng được phía Tokyo công bố kể từ ngày 3/10 vừa qua.

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ thu thập và phân tích thông tin, chia sẻ nhanh chóng và chính xác với công chúng, đồng thời bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông hàng hải và hàng không.