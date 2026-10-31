Triều Tiên phô diễn uy lực dàn máy bay không người lái thế hệ mới

Triều Tiên ngày 29/10/2026 khai mạc triển lãm Phát triển công nghệ hàng không không người lái 2026.

Lãnh đạo Triều Tiên- ông Kim Jong-un dự lễ khai mạc và nhấn mạnh việc giành ưu thế tuyệt đối trong lĩnh vực máy bay không người lái là lựa chọn tất yếu trong tác chiến hiện đại.

Ông Kim Jong-un yêu cầu các chuyên gia đạt đột phá trong lĩnh vực máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo phục vụ chương trình hạt nhân.

Sự kiện trưng bày máy bay không người lái vũ trang đa năng Saetbyol-9. Thiết bị này đảm nhận nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có chiều dài 9 mét, sải cánh 21 mét.

Tại buổi trình diễn hỏa lực, máy bay không người lái vũ trang Saetbyol-9 đã khai hỏa tên lửa hành trình nhằm vào mục tiêu giả định.

Bên cạnh đó, máy bay không người lái trinh sát chiến lược Saetbyol-4 cất cánh lần đầu vào tháng 12/2025 cũng xuất hiện.

Máy bay có chiều dài 14 mét, sải cánh 40 mét, được thiết kế để hoạt động ở độ cao lớn.

Triều Tiên còn ra mắt một mẫu máy bay không người lái dạng cánh bay cỡ lớn chưa từng công bố, sở hữu cấu trúc tối ưu cho khả năng tàng hình trước radar và cảm biến hồng ngoại.

Khu trưng bày cũng giới thiệu các dòng máy bay không người lái cáp quang. Lợi thế của dòng này là tín hiệu truyền ổn định, hình ảnh chất lượng cao và miễn nhiễm với các biện pháp chế áp điện tử.

Các dòng máy bay không người lái tự sát rời bệ phóng bằng tầng đẩy sơ tốc nhiên liệu rắn đã tiêu diệt chính xác mô hình xe tăng chủ lực M1 Abrams và pháo tự hành.

Ngoài ra, quân đội Triều Tiên cho tổ hợp pháo phản lực siêu lớn 600 mm KN-25 phóng loạt đạn vào mục tiêu. Mẫu pháo này có tầm bắn 380 km đến 400 km.

Mỗi quả đạn nặng 3 tấn, dài 8 mét, mang theo 300 kg đến 500 kg thuốc nổ hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31 với sức công phá 4 kiloton đến 30 kiloton.