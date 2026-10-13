Triều Tiên phô diễn tên lửa Hwasong-20 cùng loạt vũ khí chiến lược

Các khí tài quân sự hiện đại được sử dụng tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/10, nước này đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng vào ngày 11/10, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2026).

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin rằng các khí tài được trưng bày tại bảo tàng quân sự mới của Triều Tiên bao gồm tên lửa Hwasong-20 cùng bệ phóng di động của nó. Mẫu tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-20 này lần đầu tiên ra mắt tại cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào năm ngoái. Truyền thông Triều Tiên trước đó từng mô tả đây là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh mẽ nhất".

Triều Tiên còn công khai sơ đồ cho thấy Hwasong-20 được trang bị nhiều đầu đạn, cùng bảng thông tin mô tả tầm bắn của loại tên lửa mới này bao trùm cả khu vực Trung Đông, Australia và Nam Mỹ.

Ngoài ra, bảo tàng quân sự mới của Triều Tiên cũng trưng bày nhiều loại vũ khí tiên tiến khác, từ trang bị tác chiến cá nhân đến thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng siêu lớn 600mm.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 sử dụng nhiên liệu lỏng và các loại tên lửa siêu thanh cũng được trưng bày tại đây.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên từng tổ chức triển lãm vũ khí để kỷ niệm ngày thành lập đảng vào các năm 2025 và 2026, nhưng năm nay Bình Nhưỡng đã mở một bảo tàng chuyên trưng bày các loại vũ khí chiến lược.

Phát biểu tại lễ khánh thành bảo tàng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ca ngợi công trình mới này là "báu vật cách mạng" và "tượng đài quý giá". Ông đồng thời khẳng định chỉ những quốc gia và dân tộc hùng mạnh, sở hữu sức mạnh tự vệ tuyệt đối, mới có thể xây dựng được một công trình như vậy.

Ngoài ra, ông Kim Jong Un khẳng định các loại vũ khí được phát triển theo tư tưởng tự lực tự cường của nước này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện, song hành với quá trình mở rộng quy mô và nội dung trưng bày của bảo tàng.

Triều Tiên tiến hành diễn tập hỏa lực ngày 14/3/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo đánh giá của một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc, việc Triều Tiên liên tục công bố thông tin về các loại vũ khí chiến lược là nhằm khẳng định tính chính đáng của chính sách quốc phòng dựa trên nguyên tắc tự vệ, đồng thời quảng bá những thành tựu quân sự của nước này tới công chúng trong và ngoài nước.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng Triều Tiên dường như đang phô trương năng lực quân sự nhằm củng cố vị thế cho các cuộc đàm phán tiềm năng với Mỹ, trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng về việc nối lại đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á vào tháng 11 tới. Tân Hoa xã đưa tin, khi được các phóng viên tại Nhà Trắng đặt câu hỏi liệu ông có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến công du này hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Có thể". Trước đó, Tổng thống Trump đã bày tỏ ý định tham dự Hội nghị Cấp cao các kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 diễn ra từ ngày 18 - 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/10, KCNA xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến thuật một ngày trước đó. KCNA nhấn mạnh đây là một phần trong các hoạt động thường xuyên của Cơ quan Quản lý tên lửa và các viện nghiên cứu trực thuộc nhằm cải tiến công nghệ của các hệ thống vũ khí, cho thấy sự thay đổi quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và độ tinh vi của tất cả các hệ thống vũ khí tấn công. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thông tin chi tiết về tầm bay của loại tên lửa này.