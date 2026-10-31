Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân sự, trưng bày 30 mẫu UAV, phóng đạn pháo phản lực 600 mm

Lễ khai mạc triển lãm vũ khí không người lái chiều 29/10 của Triều Tiên. Ảnh KCNA/Reuters.

Hôm 29/10, Triều Tiên khai mạc triển lãm mang tên “Phát triển công nghệ hàng không không người lái – 2026”, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un; hơn 30 loại máy bay không người lái (UAV), đạn tuần kích đã được trưng bày, nhiều mẫu lần đầu tiên lộ diện.

Thông qua sự kiện này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh quan điểm “sức mạnh chính là hòa bình”, đồng thời tuyên bố Triều Tiên sẽ đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) quốc phòng và vũ khí không người lái. Các màn trình diễn được cho là nhằm phô diễn khả năng tấn công chính xác vào những mục tiêu quân sự chủ chốt của Hàn Quốc và Mỹ.

Hơn 30 loại UAV và vũ khí, thiết bị không người lái được trưng bày. Ảnh: KCNA/Reuters.

Triều Tiên trình diễn hàng loạt vũ khí mới

Theo Reuters, ông Kim Jong-un đến dự triển lãm cùng phu nhân Ri Sol-ju, con gái Kim Ju-ae và nhiều quan chức cấp cao thuộc ngành công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng Triều Tiên.

Chương trình bao gồm trưng bày hơn 30 loại vũ khí hàng không không người lái, cùng nhiều nội dung diễn tập thực chiến: UAV tấn công cảm tử chiến thuật, tên lửa hành trình chiến thuật, UAV đa năng tập kích mục tiêu mặt đất và pháo binh khai hỏa hệ thống pháo phản lực đa nòng 600 mm.

Một mẫu UAV tấn công hình dạng tương tự MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: KCNA/TVBS.

Trong số các quan chức tháp tùng có Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong-chon, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Song-gil và Ngoại trưởng Choe Son-hui. Địa điểm diễn tập được cho là sân bay trên bán đảo Kalma, thuộc thành phố Wonsan.

Các hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát những mẫu UAV mới và theo dõi các cuộc bắn thử.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nghe giới thiệu về các loại đạn tuần kích. Ảnh: KCNA/TVBS.

Triều Tiên tuyên bố đánh trúng mục tiêu 100%

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố các UAV cảm tử chiến thuật, tên lửa không đối đất phóng từ UAV đa năng và tên lửa hành trình đều đánh trúng mục tiêu trên đảo với tỷ lệ chính xác 100%.

Đáng chú ý, hệ thống pháo phản lực đa nòng siêu lớn cỡ 600 mm – được Triều Tiên quảng bá là loại vũ khí có độ chính xác rất cao – lần đầu tiên được trình diễn bắn đạn thật trước công chúng tại sự kiện này. Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy hệ thống khai hỏa đồng loạt khoảng 15 quả đạn.

Pháo phản lực cỡ nòng 600mm phóng đồng loạt 15 quả đạn. Ảnh: Dongfang.

Ông Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc, nhận định các UAV được trưng bày bao gồm cả mẫu có thiết kế tàng hình và UAV cảm tử điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV). Đặc biệt, Triều Tiên lần đầu trình diễn hoạt động phóng tên lửa hành trình chiến thuật không đối đất từ UAV.

Hình ảnh truyền thông Triều Tiên công bố khẳng định vũ khí không người lái đánh trúng 1005 mục tiêu gồm những chốt gác quân sự tiền tuyến của Hàn Quốc, pháo tự hành K-9 , radar phản pháo, xe tăng chủ lực M1 Abrams của Mỹ. Ảnh: KCNA/TVBS.

Theo chuyên gia này, các mục tiêu mô phỏng không chỉ có những chốt gác quân sự tiền tuyến của Hàn Quốc, pháo tự hành K-9 và radar phản pháo, mà còn bao gồm xe tăng chủ lực M1 Abrams của Mỹ. Thông điệp Triều Tiên muốn gửi đi là các loại vũ khí mới có thể được sử dụng để phá hủy cơ sở quân sự tiền tuyến của Hàn Quốc và lực lượng thiết giáp Mỹ trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát pháo phản lực cỡ nòng lớn trình diễn phóng đạn. Ảnh: KCNA/TVBS.

Ông Kim Jong-un: Có sức mạnh mới bảo đảm hòa bình

Sau khi thị sát khu vực triển lãm, ông Kim Jong-un tuyên bố UAV và AI quân sự sẽ trở thành những hướng phát triển trọng yếu trong quá trình hiện đại hóa quân đội Triều Tiên.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, vũ khí không người lái đang trở thành một trong những phương tiện tác chiến chủ yếu của chiến tranh hiện đại. Vì vậy, Triều Tiên cần tiếp tục nâng cao công nghệ cốt lõi, mức độ ứng dụng AI và năng lực tác chiến, hướng tới giành “ưu thế tuyệt đối” trong lĩnh vực UAV.

Nhiều loại UAV cỡ lớn được cho là mô phỏng các mẫu của Mỹ. Ảnh: Dongfang.

Ông kêu gọi giới khoa học và công nghệ nước này tập trung nguồn lực cho nghiên cứu công nghệ hàng không không người lái và AI quốc phòng, tạo ra những đột phá mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh: “Sức mạnh chính là hòa bình, và hòa bình chỉ có thể được bảo đảm bằng sức mạnh”. Theo ông, trong bối cảnh Triều Tiên đã sở hữu năng lực hạt nhân, nước này cũng cần nâng cấp vượt bậc sức mạnh quân sự thông thường, thay vì chỉ dựa vào kho vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae nghe báo cáo về tình hình phát triển vũ khí thông minh và UAV. Ảnh: KCNA/Reuters.

Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong một ngày

Cũng trong ngày 29/10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo phát hiện Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, tức biển Nhật Bản.

Vụ phóng diễn ra vào khoảng 12 giờ 30 phút (giờ Hàn Quốc), các tên lửa đã bay khoảng 250 km.

Phía Hàn Quốc nhận định số tên lửa này có thể là KN-25 – hệ thống pháo phản lực đa nòng siêu lớn cỡ 600 mm của Triều Tiên. Bình Nhưỡng tuyên bố KN-25 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31 và là một trong những vũ khí chủ lực phục vụ nhiệm vụ tấn công Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae quan sát và hài lòng với kết quả trình diễn hỏa lực. Ảnh: Dongfang.

Giới quan sát cho rằng, việc đồng thời tổ chức triển lãm UAV, trình diễn vũ khí và phóng tên lửa đạn đạo cho thấy Triều Tiên đang muốn nhấn mạnh một hướng hiện đại hóa quân sự mới: kết hợp vũ khí không người lái, AI và các hệ thống tên lửa tầm ngắn với năng lực răn đe hạt nhân.

Theo TVBS, LTN