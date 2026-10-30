Triều Tiên phô diễn pháo phản lực 600mm và dàn vũ khí chiến lược mới

Theo bản tin KCNA công bố ngày 30/10, Triều Tiên đã tổ chức trình diễn hỏa lực hôm 29/10 trong khuôn khổ triển lãm “Phát triển công nghệ hàng không không người lái – 2026”, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Nổi bật là màn phô diễn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600 mm mang tên “Sniper”. KCNA cho biết đây là lần đầu hoạt động bắn của hệ thống này được trình diễn trực tiếp trước công chúng. Hãng mô tả Sniper là vũ khí có độ chính xác cao, đồng thời khẳng định kết quả đã kiểm chứng độ tin cậy và hiệu quả của các hệ thống tham gia.

Theo Yonhap, hoạt động trình diễn vũ khí của Triều Tiên diễn ra cùng ngày với việc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện Bình Nhưỡng phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Ngoài pháo phản lực, cuộc trình diễn còn có UAV tấn công cảm tử, UAV đa nhiệm và tên lửa hành trình chiến thuật. Theo KCNA, các UAV cảm tử, tên lửa không đối đất phóng từ UAV đa nhiệm cùng tên lửa hành trình đều đánh trúng mục tiêu trên một đảo nhỏ, đạt tỷ lệ trúng đích 100%.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều mẫu UAV đa nhiệm cấp chiến lược và chiến thuật, thể hiện những thành tựu mới nhất cùng định hướng phát triển công nghệ hàng không không người lái của Triều Tiên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong Un nhấn mạnh yêu cầu giành ưu thế về công nghệ UAV nhằm đáp ứng những thay đổi trong phương thức tác chiến hiện đại. Ông xác định phát triển công nghệ cốt lõi, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống vũ khí không người lái và nâng cao năng lực vận hành là những ưu tiên trong quá trình hiện đại hóa quân đội.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu giới khoa học tập trung tạo đột phá trong các lĩnh vực này, đồng thời đề cập những biện pháp nhằm nhanh chóng mở rộng năng lực nghiên cứu và ứng dụng. KCNA không công bố nội dung cụ thể của các biện pháp trên.