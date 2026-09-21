Triều Tiên phô diễn khả năng sản xuất hàng loạt UAV cảm tử bản sao Harop của Israel

Triều Tiên đã chứng minh khả năng sản xuất quy mô lớn các máy bay không người lái tấn công cảm tử có hình dáng tương tự như chiếc UAV Harop nổi tiếng của Israel.

Những bức ảnh này được hãng thông tấn nhà nước KCNA công bố sau chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un tới một số doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng từ ngày 16/9 đến 18/9.

Hình ảnh được công bố cho thấy cơ sở sản xuất với hàng chục máy bay không người lái thuộc nhiều biến thể khác nhau. Một trong những loại được thể hiện trong đó có thiết kế khí động học tương tự như chiếc Harop của Israel.

Bình Nhưỡng lần đầu tiên giới thiệu loại máy bay không người lái này vào tháng 8/2024. Thời điểm đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã trình chiếu các cuộc thử nghiệm một số loại UAV tấn công, trong đó có một chiếc trông khá giống với thiết kế Harop của Israel.

Tháng 11/2024, ông Kim Jong-un ra lệnh sản xuất hàng loạt các máy bay không người lái tấn công. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo gọi chúng là một trong những yếu tố quan trọng của chiến tranh hiện đại và đặt ra nhiệm vụ sản xuất hàng loạt càng sớm càng tốt.

Sau đó Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phát triển theo hướng công nghệ không người lái. Năm 2025, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về các cuộc thử nghiệm dòng UAV tấn công chiến thuật Kumsong.

Chủ tịch Kim Jong-un gọi việc phát triển trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái chiến đấu là một trong những ưu tiên hàng đầu cho việc hiện đại hóa quân đội.

Ngoài ra, Triều Tiên trước đây đã công bố một bệ phóng tự hành dành cho các loại đạn tuần kích kiểu Harop. Phương tiện này mang theo 6 thùng chứa vận chuyển kiêm ống phóng máy bay không người lái.

Trong chuyến thị sát các doanh nghiệp quốc phòng vừa qua, Chủ tịch Kim Jong-un cũng đặt ra nhiệm vụ nâng cao mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông đặc biệt chú trọng đến pháo binh, chỉ đạo hiện đại hóa các hệ thống tên lửa, nâng cao mức độ tự động hóa và khả năng bảo vệ bằng giáp, cũng như cải thiện năng lực sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói: "Pháo binh của chúng ta phải có sức mạnh tấn công tập trung và hủy diệt nhất, quy mô lớn và toàn diện, đồng thời phải thực hiện một cách có trách nhiệm hai nhiệm vụ - răn đe kẻ thù và tiến hành chiến tranh".

Chủ tịch Kim Jong-un cho biết các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng cần đóng vai trò lớn hơn trong việc thực hiện lộ trình phát triển của Triều Tiên nhằm tăng cường lực lượng vũ trang. Ông cũng chỉ thị cải thiện điều kiện sản xuất tại các nhà máy quân sự trong nước.