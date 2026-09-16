Triều Tiên phản ứng khi Hàn Quốc, Nhật Bản thúc đẩy tàu ngầm hạt nhân

Tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Springfield cập cảng căn cứ hải quân ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc. Ảnh do Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cung cấp ngày 25/2/2023. Ảnh: Yonhap

Theo trang The Korea Times, tuyên bố trên được đưa ra sau khi một quan chức Hải quân Mỹ nhận định về kế hoạch theo đuổi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Seoul và Tokyo trong cuộc gặp với báo chí tại Hawaii.

Quan chức trên nói rằng Seoul cần có lý do tác chiến rõ ràng để theo đuổi loại tàu ngầm này, thay vì coi đó là một “biểu tượng vị thế”. Trong khi đó, ông bày tỏ quan điểm ủng hộ hơn đối với kế hoạch sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Tokyo.

Trong bài bình luận được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, một nhà phân tích các vấn đề quốc tế của Triều Tiên cho rằng những cuộc thảo luận trên nhằm thúc đẩy Hàn Quốc và Nhật Bản sở hữu tàu ngầm hạt nhân, đồng thời cáo buộc Washington đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy phổ biến công nghệ hạt nhân.

Nhà phân tích này cũng cho rằng Washington đang sử dụng AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh giữa Mỹ, Anh và Australia - để mở rộng chuyển giao công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho các đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông viết: “Thực tế cho thấy kế hoạch ‘AUKUS 2.0’ của Washington, cho phép chuyển giao công nghệ hạt nhân phục vụ mục đích quân sự cho các đồng minh không sở hữu vũ khí hạt nhân, đã bước vào giai đoạn mở rộng trên quy mô toàn diện”.

Được công bố năm 2021 và ký kết năm 2024, AUKUS mở đường để Australia sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sử dụng công nghệ động lực của Mỹ, nhờ cơ chế miễn trừ của Washington cho phép chuyển giao vật liệu hạt nhân nhạy cảm. Thỏa thuận này thường được xem là tiền lệ có thể tham khảo cho một thỏa thuận trong tương lai giữa Seoul và Washington.

Triều Tiên cũng gọi việc Seoul và Tokyo thúc đẩy sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là những “hành động liều lĩnh”.

Cho rằng đây là mối đe dọa đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, nhà phân tích trên lập luận Triều Tiên phải “tăng cường các phương tiện răn đe chiến tranh hạt nhân cả về chất và lượng, không được để xảy ra bất kỳ sự đình trệ hay bế tắc nào dù là nhỏ nhất”.