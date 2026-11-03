Triều Tiên mở rộng năng lực đầu đạn chùm, thử nghiệm loại mới cho tên lửa hành trình

Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn phân tán dành cho tên lửa hành trình chiến lược, tiếp nối các hoạt động phát triển đầu đạn chùm của nước này. (Nguồn: KCNA)

Hoạt động diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm bom chùm có thể lắp trên tên lửa đạn đạo vào cuối tuần qua.

Cuộc thử nghiệm ngày 2/11 do Thượng tướng Kim Jong-sik, Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương đảng Lao động Triều Tiên kiêm Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giám sát.

Viện Đầu đạn thuộc Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên cho biết, đầu đạn phân tán cỡ trung được trang bị cho tên lửa hành trình có khả năng bao phủ khu vực mục tiêu rộng 5-6 ha với mật độ hỏa lực cao.

Trong khi đó, Viện Hệ thống tên lửa hành trình Triều Tiên thông báo đã cải tiến khả năng cơ động ở giai đoạn cuối, qua đó nâng cao năng lực tấn công theo phương thẳng đứng của tên lửa.

Những điều chỉnh này được thực hiện dựa trên đặc điểm địa hình và điều kiện tự nhiên tại khu vực mục tiêu.

Phát biểu về các cuộc thử nghiệm, người đứng đầu Cục Quản lý tên lửa nước này nhấn mạnh nhu cầu phát triển đa dạng các hệ thống vũ khí đang trở nên cấp thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn chặn các mối đe dọa.

Theo quan chức này, những thử nghiệm vừa qua đã chứng minh “năng lực chiến đấu thực tế” của đất nước.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố sẽ đưa vào biên chế nhiều loại đầu đạn chùm khác nhau trước khi hết năm 2026.

Ngày 31/10, nước này cũng đã thử nghiệm một loại bom chùm có thể trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật.

(theo Yonhap)