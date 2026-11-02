Triều Tiên lên tiếng về tập trận Iron Mace, nhấn mạnh quyết tâm củng cố sức mạnh hạt nhân

Cuộc tập trận Iron Mace giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra từ ngày 29/9 đến 2/10 tại Seoul. (Nguồn: HERALD)

Trước động thái đó, Triều Tiên khẳng định tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân là chính sách quốc phòng không thể thay đổi.

Trong tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, ông Kim Jong-sik, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, mô tả cuộc tập trận mang tên Iron Mace là “cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân mang tính đe dọa cao nhất”.

Cuộc tập trận Iron Mace diễn ra từ ngày 29/9 đến 2/10 tại trụ sở Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ở Seoul, theo hình thức diễn tập tham mưu trên bản đồ.

Hoạt động này được tổ chức nhằm củng cố năng lực phối hợp và ứng phó của Mỹ, Hàn Quốc trước các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Ngoài Iron Mace, ông Kim Jong-sik cũng lên tiếng phản đối các cuộc tập trận Hoguk và Freedom Flag giữa Mỹ và Hàn Quốc, cùng cuộc tập trận Keen Sword giữa Mỹ và Nhật Bản.

Quan chức này cho rằng, các nước kể trên đang gia tăng hoạt động quân sự cả công khai lẫn bí mật, buộc Bình Nhưỡng phải duy trì năng lực răn đe hạt nhân mạnh hơn.

Nhấn mạnh lập trường của Triều Tiên, ông Kim Jong-sik tuyên bố “sức mạnh tạo nên hòa bình và hòa bình chỉ được bảo đảm bằng sức mạnh”.

Quan chức này khẳng định, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và hòa bình khu vực.

(theo Yonhap)