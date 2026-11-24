Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và là quan chức cấp cao của nước này cho biết Thụy Sĩ đã đưa Trại Thiếu nhi Quốc tế Songdowon vào danh sách trừng phạt theo các biện pháp mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine.

Các lệnh trừng phạt được áp đặt chỉ vài tuần sau khi Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis tới Bình Nhưỡng tham dự lễ mở cửa trở lại văn phòng ngoại giao của nước này hồi tháng trước.

Bà Kim mô tả động thái trên là "hành động thù địch công khai", đồng thời cáo buộc Bern vi phạm chủ quyền của Triều Tiên và quyền con người của công dân nước này.

Bà cho biết các lệnh trừng phạt được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một phái đoàn Thụy Sĩ tới Bình Nhưỡng để thảo luận về việc cải thiện quan hệ song phương, đồng thời cam kết thúc đẩy đối thoại và hợp tác. "Không thể vừa khiêu khích vừa tham gia hợp tác", bà Kim tuyên bố, đồng thời kêu gọi rà soát toàn diện quan hệ với Thụy Sĩ.

Bà Kim cáo buộc Bern vi phạm các nghĩa vụ theo Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em, lập luận rằng các lệnh trừng phạt đã cản trở trẻ em tiếp cận các hoạt động văn hóa và giải trí.

Bà cũng đặt câu hỏi về tính hợp lý của việc duy trì văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt. "Tôi sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao nghiêm túc xem xét vấn đề rút văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ khỏi Bình Nhưỡng trong vài ngày tới và thực hiện biện pháp phù hợp".

Bà Kim đồng thời kêu gọi các cơ quan ngoại giao Triều Tiên triển khai những biện pháp đáp trả tương ứng đối với Thụy Sĩ, cáo buộc Bern đi theo lập trường của London và Brussels.