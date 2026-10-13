Triều Tiên khoe tên lửa có khả năng vươn tới Mỹ khi Tổng thống Trump phát tín hiệu gặp gỡ

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Bản tin được đăng chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể gặp ông Kim trong chuyến công du châu Á dự kiến sắp tới. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào giữa tháng 11.

Theo KCNA, ngày 11/10 ông Kim cùng con gái Ju Ae và phu nhân Ri Sol Ju dự lễ khai trương Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng mới được thành lập.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy bảo tàng trưng bày các loại vũ khí được phát triển dưới sự chỉ đạo của ông Kim, từ máy bay không người lái đến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20.

Ông Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc, nói rằng khu trưng bày phía trước bệ phóng Hwasong-20 dường như mô tả thiết kế tên lửa mang nhiều đầu đạn. Bản đồ thế giới ở đó thể hiện tầm bắn đến tận lục địa Mỹ, Trung Đông, Úc và Nam Mỹ.

“Cuộc triển lãm dường như nhằm làm nổi bật những thành tựu trong chương trình phát triển khoa học quốc phòng của ông Kim. Nó tạo cảm giác đây là hoạt động tuyên truyền nhằm giành lợi thế chiến lược trước khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ”, ông Shin nhận định.

Các nhà phân tích cho rằng bảo tàng thể hiện nỗ lực của ông Kim nhằm biến những màn trưng bày vũ khí của Triều Tiên thành biểu tượng lâu dài về thành tựu quân sự của chính quyền.

“Bằng cách biến những cuộc triển lãm vũ khí vốn chỉ mang tính tạm thời thành bảo tàng cố định, ông Kim đang thể chế hóa các thành tựu quân sự của mình, đồng thời khắc họa quá trình phát triển kho vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên như một di sản đã hoàn thành và sẽ tồn tại lâu dài”, GS Lim Eul-chul, công tác tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam, nhận định.

Trong một diễn biến khác, Triều Tiên cho biết nước này phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật trong ngày 12/10, nhằm xác nhận việc nâng cấp thành công một bộ phận quan trọng mà nước này chưa tiết lộ cụ thể.

Theo KCNA, đợt nâng cấp đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất của toàn bộ các hệ thống vũ khí tiến công.

Ngày 12/10, quân đội Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 4 của Bình Nhưỡng trong vòng 1 tháng, diễn ra sau vụ thử tên lửa siêu vượt âm gần đây của Seoul.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành tham vấn qua điện thoại trong sáng nay, để chia sẻ thông tin và thảo luận về các biện pháp ứng phó đối với những vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, Yonhap đưa tin.