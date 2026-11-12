Triều Tiên khó tham dự APEC, triển vọng thượng đỉnh Mỹ-Triều thêm xa vời

Khi được hỏi về khả năng Triều Tiên tham dự các sự kiện ngoại giao đa phương hoặc tổ chức đối thoại với Washington, quan chức Hàn Quốc đề nghị giấu tên cho rằng: "Sẽ rất khó để nói rằng không có chút khả năng nào cho các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ, nhưng tôi cho rằng xác suất này không cao". Quan chức này nhấn mạnh rằng Triều Tiên đặc biệt ít có khả năng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tuần tới, đồng thời nói thêm rằng cơ hội diễn ra các cuộc đàm phán giữa hai bên bên lề hội nghị là rất mong manh.

Những nhận định này được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong khuôn khổ hội nghị APEC dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/11 tới tại Thâm Quyến, Trung Quốc, sau khi ông Trump nhiều lần ngỏ ý muốn gặp ông Kim để đối thoại.

Trước đó, hồi đầu tuần này, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nhận định, yêu cầu của Triều Tiên về việc được công nhận là một cường quốc hạt nhân có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thu xếp một hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Campbell nói: “Theo hiểu biết của tôi, phía Triều Tiên đã truyền đạt tới Mỹ rằng điều kiện tiên quyết duy nhất để họ cân nhắc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh là Mỹ phải chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân”.

Ông Campbell nhận định: “Xét trong bối cảnh hiện tại, tôi nghĩ Tổng thống Trump gần như không thể chấp nhận điều đó”, lưu ý rằng động thái này có thể vấp phải sự phản đối từ cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ. Ông nói: “Tôi không cho rằng tình hình chính trị hiện nay cho phép diễn ra điều gì hơn ngoài một cái bắt tay mang tính xã giao.”

Trong khi đó, một quan chức Hàn Quốc khác cho biết, khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao APEC và Seoul đang theo dõi sát khả năng này. Quan chức Hàn Quốc cũng lưu ý rằng không loại trừ khả năng các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp tiềm năng này.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump đã đề cập khả năng gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga trong khuôn khổ hội nghị APEC, đồng thời cho biết chương trình nghị sự có thể bao gồm vấn đề phi hạt nhân hóa và chấm dứt cuộc chiến tại Iran.