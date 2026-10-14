Triều Tiên khẳng định lập trường về an ninh quốc gia

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thị sát kiểm tra tình hình sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng, ngày 6/6/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, lập trường trên được nêu trong bài xã luận đăng trên trang nhất báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên. Bài xã luận nhấn mạnh, quan điểm đề cao tinh thần độc lập và năng lực quốc phòng, khẳng định củng cố tiềm lực quốc phòng là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm chủ quyền và an ninh quốc gia.

Bài xã luận cũng cho biết, Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân trong định hướng quốc phòng dài hạn. Theo Rodong Sinmun, việc sửa đổi Hiến pháp năm 2023, trong đó đề cập chính sách phát triển năng lực hạt nhân, đã tạo cơ sở pháp lý cho định hướng này.

Bên cạnh đó, bài xã luận đề cập mục tiêu tăng cường sức mạnh quân sự gắn với bảo đảm an ninh và phát triển đất nước.