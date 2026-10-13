Triều Tiên khẳng định đẩy mạnh phát triển vũ khí

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Bảo tàng Cách mạng quốc phòng tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, vụ phóng thử xác nhận một bộ phận quan trọng của tên lửa đã được nâng cấp kỹ thuật thành công, song không công bố chi tiết. Thông báo của KCNA được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc ngày 12-10 cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo về phía Đông bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Bình Nhưỡng trong vòng một tháng qua.

Trước đó, ngày 11-10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng quốc phòng - nơi trưng bày những thành tựu phát triển vũ khí của Triều Tiên - tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tại đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ đẩy mạnh hơn nữa phát triển và hoàn thiện vũ khí.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Bloomberg, trả lời báo chí ngày 12-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á sắp tới. Nguyên thủ của Mỹ dự định tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra vào ngày 18 đến 19-11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.