Triều Tiên: Hơn 40 trang web bị gián đoạn truy cập mạng Internet

Ngày 23/10, Công ty giám sát mạng Kentik của Mỹ cho biết một cuộc tấn công mạng nhiều khả năng đã gây ra tình trạng gián đoạn mạng Internet ở Triều Tiên, khiến nhiều trang web do nhà nước quản lý của ngừng hoạt động trong tuần này.

Theo ông Doug Kentik, Giám đốc phân tích Internet của Kentik, mạng Internet Triều Tiên đã hứng chịu nhiều đợt lưu lượng truy cập tăng đột biến từ một số nước, trong khi một số trang web của Triều Tiên liên tục gặp sự cố trong khoảng 32 giờ bắt đầu từ ngày 20/10. Ông khẳng định “đây là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).”

Theo truyền thông Hàn Quốc, sự cố đã ảnh hưởng đến hơn 40 trang web chính thức sử dụng tên miền ".kp" của Triều Tiên, trong đó có các trang của Bộ Ngoại giao và Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Truyền thông Hàn Quốc cũng dẫn lời các chuyên gia an ninh cho rằng tình trạng nguồn cung điện không ổn định tại Triều Tiên có thể là nguyên nhân gây gián đoạn.

Sự cố dường như không liên quan đến các vấn đề Internet toàn cầu, xuất phát từ việc các lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình PHP mới đây.

Hiện giới chức Triều Tiên chưa bình luận hay xác nhận những thông tin nêu trên./.