Triều Tiên hoài nghi năng lực vũ khí siêu vượt âm Hàn Quốc vừa thử nghiệm

Theo ông Jang Chang Ha - lãnh đạo Cục Tên lửa Triều Tiên, những hình ảnh do Hàn Quốc công bố sau cuộc thử nghiệm ngày 8/10 "không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào đặc trưng của một chuyến bay ở tốc độ siêu vượt âm".

Ông Jang nhận định: "Thật khó tin rằng vũ khí này đã trải qua các điều kiện bay siêu vượt âm - vốn đi kèm với nhiệt độ cực cao, khi mà vỏ ngoài của phương tiện vẫn rất sạch sẽ, lớp sơn phủ còn nguyên vẹn và không hề bị bám muội than".

Hình ảnh vũ khí siêu vượt âm của Hàn Quốc lao xuống biển. (Ảnh: Nhà Xanh)

Phản hồi tuyên bố ​​từ phía Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vũ khí này được chế tạo bằng các vật liệu chịu nhiệt, đó là lý do vì sao không có muội than bám trên bề mặt.

Bộ này cho biết thêm: "Trong thời gian tới, quân đội chúng tôi dự định tiếp tục phát triển các công nghệ liên quan nhằm tiến tới vũ khí hóa phương tiện lướt siêu vượt âm - một tài sản chiến lược then chốt cho an ninh tương lai".

Toàn cảnh vụ phóng thử. (Ảnh: Nhà Xanh)

Các loại vũ khí siêu vượt âm thường di chuyển với tốc độ nhanh gấp hơn năm lần tốc độ âm thanh, ở độ cao tương đối thấp. Các nhà phân tích lưu ý rằng đặc điểm chính của loại vũ khí này là khả năng cơ động linh hoạt để tấn công mục tiêu.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Lee Jae-myung đã trực tiếp theo dõi cuộc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm đầu tiên của nước này vào tháng trước.

Việc một Tổng thống Hàn Quốc công khai chứng kiến ​​một cuộc thử nghiệm vũ khí là sự kiện hiếm hoi, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, cùng với cuộc chạy đua phát triển các loại vũ khí có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa.