Triều Tiên hoài nghi kết quả vụ thử phương tiện siêu vượt âm của Hàn Quốc, Seoul bác bỏ

Hình ảnh vụ thử nghiệm HGV đầu tiên của Hàn Quốc, diễn ra ngày 8/10.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Tổng cục trưởng Cục Quản lý tên lửa nước này Jang Chang Ha cho rằng, hình ảnh do Hàn Quốc công bố sau vụ thử ngày 8/10 làm dấy lên nghi vấn về kết quả thử nghiệm.

Ông Jang nhận xét một bức ảnh chụp về vụ phóng thử cho thấy, phương tiện lướt lao xuống mặt nước có bề ngoài quá nguyên vẹn, lớp sơn phủ không bị cháy xém hay bám muội. Theo ông, khó có thể tin phương tiện này đã trải qua điều kiện bay siêu vượt âm với nhiệt độ cực cao.

Quan chức Triều Tiên đánh giá, những hình ảnh trên có thể là bằng chứng cho thấy phương tiện không đạt tốc độ siêu vượt âm như tuyên bố của Hàn Quốc, đồng thời nhận định điều này có thể khiến các chuyên gia và kỹ thuật viên quốc phòng đặt câu hỏi.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, phương tiện được trang bị công nghệ bảo vệ nhiệt tiên tiến, đồng thời cho biết hiện tượng bám muội như ông Jang đề cập không thể xảy ra trong quá trình bay siêu vượt âm.

Bộ này cũng tuyên bố quân đội Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục phát triển các công nghệ liên quan quá trình hoàn thiện và đưa HGV vào trang bị.

Trước đó, ngày 8/10, Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố vụ phóng thử HGV đầu tiên của nước này, một động thái hiếm hoi công khai thông tin về quá trình phát triển các khí tài quân sự chủ chốt.

Theo phía Hàn Quốc, vụ thử nhằm kiểm tra vật liệu bảo vệ nhiệt ở nhiệt độ cực cao, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động không theo quỹ đạo thông thường ở độ cao thấp. Việc Hàn Quốc tiến hành thử nghiệm HGV được xem là một bước trong quá trình phát triển các năng lực tác chiến tiên tiến, đồng thời phục vụ mục tiêu hoàn thiện những công nghệ cốt lõi cần thiết cho loại vũ khí này trong tương lai.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên Triều gia tăng sau vụ nổ mìn tại khu vực biên giới gần đây khiến 3 công dân Hàn Quốc bị thương.