Triều Tiên hé lộ tầm bay tên lửa mới, vượt ước tính của Nhật, Hàn

Tên lửa tầm trung của Triều Tiên được phóng trong cuộc tập trận quân sự do nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát tại khu vực phía Đông nước này ngày 4/10. Ảnh: KCNA

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc tập trận do nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát, nhằm huấn luyện binh sĩ vận hành “hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm”, đồng thời đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và khả năng cơ động của lực lượng răn đe quân sự nước này.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un nhấn mạnh Triều Tiên phải không ngừng nỗ lực để đối phương nhận thức rõ độ tin cậy và sức hủy diệt của các phương tiện tiến công chiến lược mà Bình Nhưỡng sở hữu.

Ông khẳng định đây là yêu cầu thiết yếu nhằm bảo vệ an ninh và ổn định quốc gia trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi quan điểm và đường lối này.

Trước đó, ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã phát hiện một vụ phóng tên lửa từ bờ biển phía Đông Triều Tiên. Theo ước tính của Tokyo, tên lửa bay khoảng 680 km và đạt độ cao tối đa 90 km. Tên lửa rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, khu vực kéo dài 200 hải lý (khoảng 370 km) tính từ bờ biển nước này.

Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo, với tầm bay ước tính khoảng 700 km.

Tuy nhiên, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc đều không theo dõi chính xác quỹ đạo bay của tên lửa có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Bà gọi các số liệu về tầm bay do hai nước công bố là những “con số thú vị”.

Theo bà, quân đội Triều Tiên đã bốn lần chứng kiến những thông báo tương tự từ phía đối phương. Từ những lần này, Bình Nhưỡng kết luận tính ưu việt của chế độ bay đặc biệt được áp dụng cho các tên lửa nước này sở hữu đã được kiểm chứng trên thực tế.

Bà cho rằng Triều Tiên không nên mặc nhiên tin vào kết quả theo dõi của đối phương, nhưng những số liệu này có thể giúp Bình Nhưỡng nhận diện hạn chế trong năng lực giám sát của đối phương cũng như đặc tính riêng của các loại tên lửa do nước này phát triển.

Bà Kim nói thêm mỗi khi Triều Tiên sử dụng quỹ đạo bay dạng lượn sóng, đối phương đều không thể theo dõi tên lửa ngay từ điểm nảy đầu tiên. Theo bà, điều này có nghĩa là không có cách nào tránh được cuộc tấn công bằng loại vũ khí này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái Ju Ae giám sát vụ phóng tên lửa tầm trung tại khu vực phía Đông nước này trong cuộc tập trận ngày 4/10. Ảnh: KCNA

Triều Tiên, quốc gia tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân, đang phát triển các loại tên lửa đạn đạo có khả năng đổi hướng đột ngột trong quá trình bay, thay vì tuân theo quỹ đạo đạn đạo thông thường. Khả năng cơ động này khiến Nhật Bản gặp khó khăn hơn trong việc theo dõi và đánh chặn tên lửa.

Nhật Bản vận hành hệ thống cảnh báo và điều khiển tự động trên toàn quốc để ứng phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Với các tên lửa thông thường, radar có thể nhanh chóng tính toán quỹ đạo hình parabol dựa trên góc phóng và tốc độ. Tuy nhiên, các tên lửa thế hệ mới của Triều Tiên có những khả năng bay khác biệt, khiến việc dự đoán quỹ đạo trở nên phức tạp hơn.

Các tên lửa này có thể tránh bị phát hiện bằng cách đột ngột đổi hướng, lệch khỏi quỹ đạo dự kiến hoặc bay ở độ cao thấp. Do độ cong của Trái Đất, khi tên lửa bay thấp, một số khu vực trên bán đảo Triều Tiên có thể nằm ngoài tầm quan sát của các hệ thống radar đặt tại Nhật Bản.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/10 khẳng định tên lửa được phóng một ngày trước đó vẫn nằm trong phạm vi có thể bị phát hiện và đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc và Mỹ.

Những hình ảnh do KCNA công bố cùng ngày cho thấy ông Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju và con gái Ju Ae theo dõi vụ phóng tên lửa.

Ông Leif-Eric Easley, Giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, cho rằng những tuyên bố của Triều Tiên về năng lực tên lửa vừa nhằm phát đi thông điệp răn đe đối với bên ngoài, vừa phục vụ mục tiêu khẳng định năng lực quân sự trong nước.

Theo ông Easley, Bình Nhưỡng có thể đang nhấn mạnh những tiến bộ về năng lực quân sự, trong khi một số khả năng được công bố vẫn cần được tiếp tục kiểm chứng và hoàn thiện.