Triều Tiên gửi thư lên Liên Hợp Quốc, tố Hàn Quốc dàn dựng vụ nổ mìn ở DMZ

Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/10 đã xác nhận việc đại diện thường trực của Triều Tiên tại LHQ gửi thư lên Hội đồng Bảo an để làm rõ về vụ nổ mìn xảy ra tại DMZ hồi tháng trước. Động thái trên diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Hàn Quốc gửi thư tới LHQ, yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn, đồng thời phải chịu trách nhiệm vì đã vi phạm Hiệp định đình chiến.

"Seoul đã dàn dựng vụ nổ mìn tại DMZ nhằm cản trở quá trình củng cố biên giới của Bình Nhưỡng. Việc củng cố biên giới là hành động thực thi chủ quyền hợp pháp và chính đáng, hoàn toàn phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, bởi đây là biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ an ninh lãnh thổ trước các mối đe dọa xâm lược từ bên ngoài", KCNA trích dẫn bức thư của phía Triều Tiên.

Binh lính Triều tiên xây dựng công sự ở biên giới liên Triều. Ảnh: Yonhap

Trong thư, Bình Nhưỡng cũng cáo buộc quân đội Hàn Quốc đã nã súng cảnh cáo các quân nhân Triều Tiên đang làm việc tại khu vực này, gọi đây là hành vi "vi phạm nghiêm trọng" khoản 4 Điều 2 Hiến chương LHQ, trong đó yêu cầu các quốc gia không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ nước nào.

"Triều Tiên sẽ thực thi quyền tự vệ được quy định tại Điều 51 của Hiến chương LHQ nếu Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi dù chỉ một milimet, hoặc thực hiện hành vi khiêu khích trực tiếp gây tổn hại đến sự an toàn và tính mạng của nhân sự phía chúng tôi", bức thư nêu rõ.

Cách đây một tuần, Đại sứ Hàn Quốc tại LHQ Cha Ji-hoon đã gửi một bức thư dài khoảng 2 trang cho người đồng cấp Hy Lạp, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, trong đó nêu rõ kết quả cuộc điều tra về vụ nổ mìn ở DMZ. Bức thư nhấn mạnh rằng vụ nổ xảy ra do một quả mìn được binh sĩ Triều Tiên cài đặt, vi phạm Hiệp định đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Vào ngày 21/9, đã có 3 binh lính Hàn Quốc bị thương vì nổ mìn khi đang dọn dẹp một tuyến đường tuần tra ở khu vực phía tây DMZ. Tới ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul thông báo rằng quả mìn ở DMZ là do Triều Tiên cố ý cài, không phải mìn bị thất lạc.