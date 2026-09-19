Triều Tiên đưa vũ khí tương tự hệ thống HIMARS Mỹ vào sản xuất

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 19/9 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm một loạt "doanh nghiệp quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất vũ khí" để kiểm tra tình hình chế tạo các loại khí tài và vũ khí mới.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tương tự HIMARS. (Ảnh: KCNA)

Trong số những hệ thống được đề cập có một bệ phóng tên lửa cơ động từng thu hút sự chú ý của các nhà phân tích phương Tây vì có cấu hình tương đồng với M142 HIMARS của Mỹ.

Tờ Rodong Sinmun dẫn lời ông Kim Jong-un, yêu cầu các cơ sở quốc phòng nước này phải liên tục cung cấp cho lực lượng vũ trang những nguồn lực chiến lược mạnh mẽ và có khả năng tạo ưu thế trên chiến trường. Ông cũng kêu gọi các nhà máy tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Việc ông Kim Jong-un trực tiếp thị sát các nhà máy quốc phòng không phải hoạt động mới. Trong nhiều năm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên thường xuyên tới các cơ sở sản xuất vũ khí và yêu cầu tăng tốc độ chế tạo, đặc biệt đối với tên lửa và pháo binh.

Các chuyến thăm tương tự từng diễn ra vào tháng 8/2023, tháng 1/2024 và tháng 12/2025. Trong những lần này, truyền thông nhà nước đều nhấn mạnh vai trò của năng lực sản xuất vũ khí đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Triều Tiên.

Hệ thống phóng được chú ý lần này lần đầu xuất hiện công khai trong một cuộc duyệt binh năm 2023. Đến ngày 26/5/2026, Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm đầu tiên của hệ thống này cùng với hai loại vũ khí khác, gồm một tên lửa dẫn đường 240 mm được nâng cấp và một tên lửa hành trình chiến thuật mà Bình Nhưỡng tuyên bố có khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn dẫn đường cuối.

Những hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy hệ thống được đặt trên một phương tiện bánh lốp, mang theo một số ống phóng. Cách bố trí này khiến nó được so sánh với M142 HIMARS, hệ thống pháo phản lực cơ động của Mỹ được lắp trên khung gầm xe tải và có khả năng phóng tên lửa dẫn đường chính xác.

HIMARS đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột tại Ukraine, qua đó thu hút sự chú ý lớn đối với các hệ thống pháo phản lực cơ động có khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách xa.

Cuộc thử nghiệm hồi tháng 5 cũng được quân đội Hàn Quốc phát hiện độc lập. Seoul cho biết đã theo dõi các vật thể bay khoảng 80 km về phía biển Hoàng Hải. Tuy nhiên, Hàn Quốc không xác nhận những tuyên bố cụ thể của Bình Nhưỡng liên quan đến từng hệ thống vũ khí được sử dụng trong cuộc thử nghiệm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó mô tả kết quả thử nghiệm là một dấu hiệu cho thấy năng lực quân sự của nước này đang được cải thiện.

Việc hệ thống phóng tiếp tục xuất hiện trong chuyến thị sát nhà máy tuần này cho thấy chương trình có thể đã bước sang giai đoạn sản xuất. Tuy nhiên, Triều Tiên chưa công bố số lượng hệ thống đã được chế tạo cũng như địa điểm chính xác của các cơ sở sản xuất.

Việc giữ kín những thông tin như vậy phù hợp với cách Bình Nhưỡng thường công bố các chương trình vũ khí chiến lược, trong đó hình ảnh về khí tài có thể được công khai nhưng các thông tin liên quan đến quy mô sản xuất và vị trí cơ sở thường không được tiết lộ.