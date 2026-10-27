Triều Tiên đưa pháo tự hành áp sát biên giới Hàn Quốc

Hình ảnh do truyền thông Hàn Quốc công bố cho thấy Triều Tiên triển khai pháo tự hành gần bờ biển huyện Kaepung, tỉnh Hwanghae, hướng nòng pháo về phía nam, nơi có các vị trí quan sát của Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 25/10 đăng tải hình ảnh chụp từ đài quan sát Aegibong tại thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, cho thấy các tổ hợp pháo xuất hiện cách vị trí quan sát khoảng 1,5 km.

Hình ảnh được ghi lại từ lãnh thổ Hàn Quốc cho phép nhận diện các phương tiện quân sự ở phía bên kia giới tuyến.

Ít nhất 3 tổ hợp pháo tự hành Triều Tiên được ghi nhận hướng nòng về phía nam. Cùng thời điểm, khoảng 20-30 binh sĩ nước này được cho là đang dựng thêm hàng rào bên trong Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ).

Việc công khai bố trí pháo binh gần giới tuyến được đánh giá là động thái hiếm gặp trong những năm gần đây.

Các đơn vị pháo binh thường tận dụng sườn núi và địa hình khuất tầm nhìn để che giấu vị trí, hạn chế nguy cơ bị đối phương phát hiện và tập kích.

Triều Tiên sở hữu nhiều loại pháo tự hành cỡ nòng 122 mm, với số lượng đang biên chế chưa được xác định đầy đủ.

Tùy phiên bản và loại đạn, những hệ thống này có thể đạt tầm bắn khoảng 22-27 km, đủ khả năng đe dọa nhiều mục tiêu quân sự ở khu vực biên giới.

Giáo sư Lim Eul-chul thuộc Đại học Kyungnam nhận định việc phô diễn pháo binh có thể phát đi tín hiệu rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng thực thi chính sách biên giới bằng sức mạnh quân sự, thay vì chỉ dựa vào đối thoại.

Động thái này cũng có thể nhằm cảnh báo Seoul tránh những hành động có nguy cơ dẫn đến đụng độ ngoài ý muốn.

Ông Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc, đánh giá việc triển khai pháo tự hành gần hàng rào biên giới là diễn biến bất thường, có chủ đích và có thể báo hiệu sự dịch chuyển của các đơn vị pháo binh tiền tuyến.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh hai miền Triều Tiên tiếp tục tranh cãi về vụ nổ mìn tại DMZ ngày 21/9.

Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul xuyên tạc hoạt động xây dựng công trình biên giới, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp tự vệ nếu chủ quyền bị xâm phạm.

Hàn Quốc cho rằng binh sĩ Triều Tiên đã cài mìn gây ra vụ nổ, vi phạm hiệp định đình chiến.

Trong khi đó, Seoul cũng tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát nhằm theo dõi hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng.

Giới chức Hàn Quốc chưa bình luận trực tiếp về việc Triều Tiên triển khai pháo tự hành, nhưng đã đề xuất đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.