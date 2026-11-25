Các em nhỏ đến từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga tham gia một buổi lễ tại Trại hè Quốc tế Songdowon ở thành phố Wonsan, hồi tháng 7.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ông Pak Hyon Su, Tổng Vụ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đã triệu ông Astier Sylvain, người đứng đầu cơ quan đại diện Thụy Sỹ tại Bình Nhưỡng, để trao bản ghi nhớ yêu cầu đóng cửa văn phòng.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố ông Sylvain là nhân vật không được hoan nghênh (persona non grata) và phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.

Động thái diễn ra sau khi Thụy Sỹ đưa Trại Thiếu nhi quốc tế Songdowon của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt với cáo buộc cơ sở này có liên quan việc cưỡng bức đưa trẻ em Ukraine khỏi đất nước.

Bình Nhưỡng chỉ trích việc Thụy Sỹ đưa Trại Thiếu nhi quốc tế Songdowon vào danh sách trừng phạt là “hành động thù địch công khai”, đồng thời cho rằng động thái này xâm phạm chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân Triều Tiên.

Trước đó một ngày, bà Kim Yo Jong, Trưởng ban Tổng vụ Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Thụy Sỹ, đồng thời cảnh báo có thể đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao nước này.

Trong tuyên bố được KCNA đăng tải, bà Kim Yo Jong cho rằng, Thụy Sỹ đã thể hiện thái độ không thiện chí khi áp đặt biện pháp trừng phạt chỉ vài ngày sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của phái đoàn nước này nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Thụy Sỹ và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1974. Năm 1997, Thụy Sỹ mở văn phòng hợp tác nhân đạo tại Bình Nhưỡng, nhưng rút nhân viên về nước năm 2020 do đại dịch Covid-19. Đến tháng 10 năm nay, nước này mở lại cơ quan đại diện tại Bình Nhưỡng dưới hình thức văn phòng ngoại giao, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Ignazio Cassis.