Triều Tiên diễn tập tên lửa chiến lược tầm trung

Theo KCNA, tên lửa được phóng từ miền đông Triều Tiên và đánh trúng mục tiêu trên biển, cách bờ biển phía đông nước này 1.000 km.

Cuộc diễn tập nhằm huấn luyện lực lượng vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm, đồng thời đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và khả năng cơ động của năng lực răn đe quân sự.

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KCNA cho biết ông Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên phải tiếp tục nỗ lực để các đối thủ nhận thức được “độ tin cậy và tính sát thương” của các vũ khí tấn công chiến lược. Ông đồng thời khẳng định việc phát triển năng lực răn đe hạt nhân vẫn là yếu tố thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Quân đội Hàn Quốc ngày 3/10 cho biết phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo, và đánh giá tên lửa bay hơn 700 km về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.

Cùng ngày, bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un và là quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản không theo dõi được đường bay của tên lửa. Bà nói tên lửa sử dụng một chế độ bay đặc biệt với “quỹ đạo dạng sóng”, qua đó bộc lộ những hạn chế trong năng lực theo dõi của hai nước.

Vụ phóng ngày 3/10 là một trong hơn 10 cuộc thử tên lửa mà Triều Tiên tiến hành trong năm nay.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng 9 khiến các binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Ngày 2/10, bà Kim Yo Jong bác bỏ yêu cầu xin lỗi của Seoul liên quan đến vụ nổ mìn. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đặt mìn và yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi. Kim Yo Jong gọi cáo buộc này là “vô căn cứ” và khẳng định Triều Tiên không cố ý cài mìn nhằm vào binh sĩ Hàn Quốc.