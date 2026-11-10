Triều Tiên đẩy mạnh quảng bá tour du lịch ngắm Bình Nhưỡng từ trên không

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ Hãng tin Choson Sinbo - tờ báo của Triều Tiên, có trụ sở đặt tại Nhật Bản, ngày 10/11 cho biết tour tham quan Bình Nhưỡng mang tên “Dành cho người đam mê máy bay” do Công ty Du lịch Quốc tế Air Koryo tổ chức đang thu hút sự quan tâm của du khách. Chương trình kéo dài 4 đêm, 5 ngày, bao gồm các chuyến bay ngắm cảnh Bình Nhưỡng bằng trực thăng và máy bay cỡ nhỏ, kết hợp tham quan, leo núi Ryongak và núi Myohyang.

Theo lịch trình, trong hai ngày đầu, du khách được trải nghiệm các chuyến bay ngắm cảnh xuất phát từ Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng và Câu lạc bộ Cưỡi ngựa Mirim. Hai ngày tiếp theo dành cho hoạt động leo núi và tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng. Truyền thông Triều Tiên nhấn mạnh trải nghiệm ngắm toàn cảnh thủ đô Bình Nhưỡng từ trên không là điểm khác biệt, tạo sức hấp dẫn riêng so với các chương trình du lịch thông thường.

Kênh truyền thông đối ngoại Naenara gần đây cũng quảng bá tour này, đồng thời dẫn lời một du khách Nga từng tham gia chương trình vào tháng 9 năm ngoái, đánh giá trải nghiệm bay trên bầu trời Bình Nhưỡng và ngắm cảnh thành phố từ trên cao là hoạt động đặc biệt, vượt ngoài hình dung ban đầu.

Người dân tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 17/2/2019. (Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN)

Theo Choson Sinbo, Công ty Du lịch Quốc tế Air Koryo được thành lập tháng 11/2014, chuyên tổ chức các hoạt động du lịch thông qua mạng lưới hàng không quốc tế và nội địa của Triều Tiên. Doanh nghiệp này đang phát triển nhiều sản phẩm du lịch theo chủ đề như khám phá núi, nghỉ dưỡng suối nước nóng, du lịch biển và thể thao tại các địa phương.

Các điểm đến được công ty quảng bá gồm trung tâm Bình Nhưỡng, khu vực núi Baekdu, khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma và núi Myohyang. Ngoài các chuyến bay, chương trình còn kết hợp hoạt động tham quan, bơi lội và du ngoạn bằng thuyền nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của du khách.

Về mạng lưới hàng không, truyền thông Triều Tiên cho biết Air Koryo khai thác các tuyến quốc tế kết nối Bình Nhưỡng với Bắc Kinh, Thẩm Dương (Trung Quốc) và Vladivostok (Nga), cùng một số tuyến nội địa đến Samjiyon, Kalma và Orang.

Đáng chú ý, hãng đã từng khai thác trở lại các chuyến bay nội địa nối Bình Nhưỡng với khu du lịch Wonsan-Kalma trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9 năm nay. Trong khi đó, dữ liệu của trang theo dõi hàng không FlightRadar24 cũng ghi nhận hoạt động không thường xuyên của các chuyến bay giữa Bình Nhưỡng và Samjiyon trong tháng 9 và tháng 10/2025.

Theo một quan chức Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO), việc Triều Tiên đẩy mạnh quảng bá tour du lịch hàng không chuyên đề cho thấy nước này đang tìm cách đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng hệ thống vận tải hàng không và các điểm đến trong nước để mở rộng hoạt động du lịch quốc tế. Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm nâng cao sức hấp dẫn của các khu du lịch mới, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục tìm kiếm cơ hội khôi phục và phát triển ngành du lịch.