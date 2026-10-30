Triều Tiên đầu tư mạnh vào công nghệ drone và AI để 'đạt được ưu thế' về quân sự

KCNA cho biết, buổi trình diễn bao gồm các loại máy bay không người lái tấn công tự sát, tên lửa hành trình chiến thuật, máy bay không người lái đa năng và các hệ thống pháo phản lực.

Sự kiện này làm nổi bật nỗ lực của ông Kim và chính quyền của ông trong việc hiện đại hóa quân đội Triều Tiên thông qua việc sử dụng máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang rút ra những bài học từ cuộc chiến của Nga tại Ukraine cũng như các cuộc xung đột khác trên thế giới.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang gia tăng. Phía Hàn Quốc cam kết sẽ đáp trả cứng rắn trước những hành động mà họ gọi là sự vi phạm từ phía Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng lên án các cuộc tập trận phòng không chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy những chiếc máy bay không người lái mang biểu tượng của Không quân Triều Tiên tại buổi triển lãm mà ông Kim tham dự.

Những hình ảnh khác ghi lại cảnh một thiết bị bay không người lái lao vào một phương tiện quân sự, tạo nên một quả cầu lửa lớn trong quá trình trình diễn vũ khí.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA

Theo KCNA, ông Kim khẳng định việc theo đuổi ưu thế trong công nghệ máy bay không người lái là "một lựa chọn tất yếu" trước sự thay đổi về bản chất của chiến tranh hiện đại.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến vào các hệ thống vũ khí không người lái cần được coi là ưu tiên hàng đầu đối với Triều Tiên.

Ông Kim đã nhiều lần kêu gọi phát triển máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo phục vụ quân sự. Truyền thông nhà nước cho biết, ông Kim đã ra lệnh sản xuất hàng loạt máy bay không người lái vào tháng 11 năm 2024, trực tiếp giám sát các cuộc thử nghiệm phiên bản tích hợp AI vào tháng 3 năm 2025, và đến tháng 9 năm 2025, ông đã xác định AI là ưu tiên hàng đầu trong công cuộc hiện đại hóa vũ khí.

Theo ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), Triều Tiên đang chuyển đổi quân đội bằng cách đưa máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào sử dụng, đồng thời rút ra những bài học từ các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng lần đầu tiên công khai hình ảnh một loại máy bay không người lái tàng hình có thiết kế "cánh bay" (flying-wing) không đuôi.

Các chuyên gia phân tích cho biết, những hình ảnh được công bố cho thấy các giá đỡ chứa nhiều máy bay không người lái tự sát cỡ nhỏ – loại vũ khí tương tự như dòng Switchblade 600 của Mỹ. Điều này cho thấy Triều Tiên đang chú trọng vào các loại vũ khí giá rẻ, có khả năng sản xuất hàng loạt, có thể là bài học rút ra từ cuộc chiến tại Ukraine.