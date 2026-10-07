Triều Tiên cảnh báo Mỹ về hệ quả hỗ trợ quân sự cho Đài Loan

Theo Reuters, bài bình luận dẫn nhận định của nhà phân tích các vấn đề quốc tế Kim Myong Chol, cáo buộc chính sách của Washington đối với Đài Loan gây tổn hại đến hòa bình và ổn định của khu vực.

Phản đối việc các tiêm kích do Mỹ cung cấp được đưa tới hòn đảo này, bài viết cảnh báo Washington cần cân nhắc nguy cơ đối đầu trực tiếp với Trung Quốc và khả năng ứng phó với những hệ quả liên quan.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AFP

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Đài Loan tiếp nhận hai tiêm kích F-16V Block 70 đầu tiên ngày 2-10. Các máy bay hạ cánh tại căn cứ Chihhang ở Đài Đông, sau hành trình qua Hawaii và Guam.

Đây là đợt bàn giao đầu tiên trong thương vụ 66 máy bay cùng thiết bị liên quan, trị giá khoảng 8 tỷ USD, được Mỹ phê duyệt năm 2019.

Theo hãng thông tấn CNA (Singapore), kế hoạch ban đầu dự kiến bắt đầu giao máy bay năm 2023 và hoàn tất vào năm 2026, song tiến độ bị chậm do các vấn đề kỹ thuật.

Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Wellington Koo cho biết hòn đảo sẽ nhận thêm máy bay trong năm nay. Thời điểm bàn giao các đợt tiếp theo sẽ được phối hợp với phía Mỹ.

Khi được hỏi về việc chuyển giao tiêm kích, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định chính sách của Washington đối với Đài Loan không thay đổi và Mỹ tiếp tục duy trì chính sách “một Trung Quốc”.

Trong khi đó, Bắc Kinh luôn xác định Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc và nhiều lần yêu cầu Washington ngừng cung cấp vũ khí cho hòn đảo.