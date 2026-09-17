Triều Tiên cảnh báo hợp tác Hàn - Mỹ về vũ khí hủy diệt hàng loạt

Binh sỹ Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, ngày 16/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên ra tuyên bố phản đối cuộc họp Ủy ban Đối phó WMD Hàn - Mỹ (CWMDC) vừa diễn ra tại Seoul. Bình Nhưỡng cho rằng việc Hàn Quốc và Mỹ thảo luận tăng cường khả năng ứng phó với nguy cơ WMD từ Triều Tiên là động thái củng cố thế trận quân sự và làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Các hoạt động như diễn tập kịch bản ứng phó WMD trong cuộc tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) và tăng cường huấn luyện đối phó với vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học có thể làm gia tăng nguy cơ liên quan đến WMD trên bán đảo.

Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, những hành động mà nước này xem là đe dọa sử dụng WMD có thể được coi là “thách thức an ninh nghiêm trọng” theo luật về chính sách lực lượng hạt nhân được Bình Nhưỡng thông qua năm 2022. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu cụ thể điều khoản nào có thể được áp dụng.

Trước đó, tại cuộc họp CWMDC ngày 10/9, quan chức quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ thảo luận các biện pháp tăng cường ứng phó với khả năng Triều Tiên sử dụng WMD, trong đó có chia sẻ thông tin về năng lực WMD và nâng cao khả năng ứng phó các mối đe dọa sinh học, hóa học.