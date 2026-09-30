Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc vì đỗ lỗi trong vụ nổ mìn ở DMZ

Theo Yonhap, Trưởng ban thuộc Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 30/9 đã bác bỏ thông báo của Hàn Quốc về vụ nổ mìn ở DMZ, đồng thời cảnh báo Seoul "sẽ phải trả giá".

"Hàn Quốc đã làm giả kết quả điều tra, dàn dựng những báo cáo vô căn cứ và biện minh cho hành động của mình nhằm thực hiện các hành vi khiêu khích về chính trị và quân sự. Những kẻ chủ mưu nên chuẩn bị trả giá cho hành vi của họ. Mọi hành vi vu khống tại khu vực giới tuyến đều có thể dẫn tới tình huống chưa từng có tiền lệ", hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh, Triều Tiên đã bắt đầu xây dựng rào chắn tại khu vực giới tuyến phía nam từ 2 năm trước, nhấn mạnh đây là "hoạt động thực thi chủ quyền một cách triệt để và không liên quan bất kỳ mục đích quân sự nào".

"Binh lính Triều Tiên chưa bao giờ vượt qua Đường phân giới quân sự (MDL), trong khi Hàn Quốc từng nhiều lần đe dọa chúng tôi bằng loa phóng thanh và những phát súng cảnh cáo. Nếu quân đội Hàn Quốc nổ súng vào binh lính Triều Tiên đang thực hiện các dự án xây dựng ở biên giới phía nam, thì các đơn vị biên phòng của chúng tôi sẽ lập tức tấn công đáp trả không khoan nhượng", bà Kim nói.

Vào ngày 21/9, đã có 3 binh lính Hàn Quốc bị thương vì nổ mìn khi đang dọn dẹp một tuyến đường tuần tra ở khu vực phía tây DMZ. Tới ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul thông báo rằng quả mìn ở DMZ là do Triều Tiên cố ý cài, không phải mìn bị thất lạc.