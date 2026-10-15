Triều Tiên cải tiến tên lửa Hermes của Nga theo 'cảm hứng' từ GLSDB Mỹ?

Chương trình phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ mới của Triều Tiên có gì đáng quan tâm, và nó liên quan như thế nào đến dự án Hermes của Nga từ những năm 1990 đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông phương Tây.

Vừa qua tại triển lãm "Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ" diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, một hệ thống tên lửa chiến thuật đã được trưng bày, đáng chú ý là cấu hình của nó giống với tổ hợp Hermes do Nga phát triển vào thập niên 1990.

Tên của hệ thống tên lửa đạn đạo thế hệ mới do Triều Tiên phát triển vẫn chưa được tiết lộ, nhưng thông tin sơ bộ cho thấy tầm bắn của nó đạt tới con số 100 km.

Sự xuất hiện của loại vũ khí này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ chuyên gia quân sự Andriy Tarasenko - một nhà nghiên cứu nổi tiếng về lịch sử xe bọc thép và vũ khí hiện đại người Ukraine.

Nếu nói về sự khác biệt giữa vũ khí Triều Tiên và nguyên mẫu Hermes của Nga thì ngoài tầm bay ngắn hơn về mặt hình thức còn có sự khác biệt đáng chú ý ở đầu đạn, khi trên phần chiến đấu của loại tên lửa này, tầng thứ hai lại là một quả bom lượn.

Một điểm cần quan tâm khác là trên hệ thống vũ khí của Triều Tiên, số lượng đạn sẵn sàng phóng lên tới 22 quả so với chỉ 6 của Hermes. Loại tên lửa này thực chất đã được hé lộ lần đầu tiên từ tháng 5/2026, trong một bài kiểm tra bắn đạn thật nhằm nghiệm thu.

Ấn phẩm Defense Express của Ukraine nhấn mạnh thêm rằng có vẻ như hệ thống tên lửa mới của Triều Tiên phải được gọi là "bản nâng cấp" của tổ hợp Hermes thay vì sao chép đơn thuần.

Bên cạnh đó, yếu tố độc đáo của hệ thống tên lửa này chính là đầu đạn dạng bom lượn dẫn đường, về mặt khái niệm tương tự GLSDB, khi Mỹ tiến hành tích hợp bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB vào tên lửa trang bị cho tổ hợp M142 HIMARS.

Ngoài ra còn một câu hỏi nữa cần giải đáp đó là tại sao Bộ Quốc phòng Nga lại quyết định từ bỏ việc hoàn thiện dự án nghiên cứu chế tạo tên lửa Hermes, khi họ gần như đã gần như về tới đích.

Theo giới chuyên gia, có khả năng người Nga sau khi đánh giá các lựa chọn hiện tại đã quyết định rằng việc tập trung vào tên lửa RM-48U cho hệ thống S-400, hoặc Sarma MLRS như một "phiên bản nội địa của HIMARS".

Điều này tỏ ra phù hợp hơn với tình hình hiện tại của Quân đội Nga so với tiếp tục đầu tư vào một dự án từ những năm 1990 và đã phần nào tỏ ra lạc hậu.

Trong khi đó, Triều Tiên lại nhận thấy một tiềm năng nổi bật nào đó từ hệ thống vũ khí cũ của Nga, cho nên họ quyết định sao chép kèm theo một số cải tiến nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến tranh hiện đại.