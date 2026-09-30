Triều Tiên bác cáo buộc về vụ nổ mìn ở khu phi quân sự với Hàn Quốc

Trong phát biểu được hãng thông tấn KCNA đăng ngày 30/9, bà Kim Yo Jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, đã bác bỏ hoàn toàn kết luận của Hàn Quốc, gọi cuộc điều tra của phía Hàn Quốc là "dàn dựng". Bà nhấn mạnh rằng các binh sĩ Triều Tiên "chưa từng một lần bước qua" Đường ranh giới quân sự (MDL) chạy qua Khu Phi quân sự (DMZ).

Trước đó, vào ngày 28/9 và 29/9, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ nổ xảy ra vào ngày 21/9 trong lúc 18 binh sĩ Hàn Quốc đang mở đường tuần tra chung với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) gần khu vực gần ranh giới với Triều Tiên. Sự cố đã làm 3 binh sĩ bị thương, trong đó có 2 người bị thương tích nghiêm trọng.

Khu Phi quân sự (DMZ) được đánh dấu bằng vùng tô đỏ. Ảnh: CC/Rishabh Tatiraju

Dù một số thông tin truyền thông cho rằng binh sĩ Hàn Quốc đã nhìn thấy một quả mìn hộp gỗ do Triều Tiên sản xuất gần hiện trường vụ nổ, song Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin Chul đã nhận định rằng thiết bị được phát hiện có thể không phải mìn hộp gỗ.

"Rất khó để xác định chính xác bản chất của thiết bị", ông nói, đồng thời cho biết cuộc điều tra tại hiện trường vẫn đang được tiến hành.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội sẽ công bố thông tin minh bạch với công chúng ngay khi các chi tiết được xác minh. Ông cũng bác bỏ cáo buộc của phe đối lập rằng chính quyền Hàn Quốc đang tìm cách giảm nhẹ hoặc che giấu vụ việc.

Tổng thống Lee Jae Myung vào ngày 29/9 đã lên tiếng kêu gọi quân đội phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc để làm sáng tỏ sự thật một cách minh bạch và nhanh chóng, đồng thời khuyến cáo các bên không nên lan truyền những thuyết âm mưu vô căn cứ.