Triều Tiên bác cáo buộc tấn công mạng hack 6,3 tỷ USD từ Binance

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/11 dẫn lời bà Kim Yo Jong, quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên và là em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, lên tiếng bác cáo buộc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Bà Kim Yo Jong cho rằng những cáo buộc của Washington là vô căn cứ, khiến quốc tế hiểu sai về Bình Nhưỡng, đồng thời phản đối việc nước này bị mô tả như một quốc gia đứng sau các hoạt động tội phạm mạng.

Bà Kim Yo Jong bác cáo buộc của FBI liên quan vụ hack 6,3 tỷ USD từ Binance. Ảnh: KCNA

Phản ứng trên được đưa ra sau khi FBI hôm 31/10 công bố thông báo xác định Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ hack hơn 6 tỷ USD tài sản mã hóa khỏi Binance. Cơ quan điều tra Mỹ cho rằng vụ tấn công có liên quan đến nhóm tin tặc mang tên TraderTraitor, vốn từng bị Washington cáo buộc thực hiện các chiến dịch đánh cắp tiền mã hóa nhằm vào những nền tảng giao dịch quốc tế.

Sau vụ hack, các đối tượng được cho là đã bắt đầu chuyển đổi số tiền sang Ethereum, một loại tiền mã hóa phổ biến, nhằm tiếp tục dịch chuyển và che giấu dòng tiền.

Trước đó, công ty phân tích blockchain TRM Labs ước tính khoảng 6,36 tỷ USD tài sản đã bị chuyển khỏi các ví của Binance trong vụ tấn công. Phần lớn hoạt động chuyển tiền diễn ra trong khoảng 20 phút, khiến đây được xem là một trong những vụ đánh cắp tài sản mã hóa có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận.

Theo Reuters hôm 2/11, Binance đã khôi phục hoạt động rút tiền theo từng giai đoạn sau vụ tấn công mạng. Sàn giao dịch cho biết đã bổ sung tài sản để bù đắp khoảng 95% số tiền mã hóa bị đánh cắp, sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp, quỹ bảo vệ người dùng SAFU và quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai. Binance cam kết khách hàng không phải gánh chịu tổn thất từ vụ việc.

Trong khi đó, các chuyên gia ước tính tin tặc vẫn kiểm soát khoảng 3,28 tỷ USD tài sản mã hóa, phản ánh việc truy tìm và thu hồi số tiền bị đánh cắp còn nhiều khó khăn.