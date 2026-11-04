Triều Tiên bác cáo buộc tấn công mạng Binance, từ chối đối thoại với Mỹ

Trong tuyên bố do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải ngày 4/11, bà Kim Yo Jong khẳng định cáo buộc của FBI cho thấy "chính sách thù địch của Mỹ" đối với Triều Tiên. Bà Kim Yo Jong cũng chỉ trích các hoạt động khác của Mỹ, bao gồm các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, yêu cầu phi hạt nhân hóa, cùng một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về nạn buôn người trên toàn cầu có đề cập đến Triều Tiên.

Bà Kim Yo Jong nhấn mạnh, việc Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là tiền đề lớn và là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề...

Bà Kim Yo Jong bác bỏ khả năng đối thoại với Mỹ trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong tháng 11. Một quan chức cấp cao Hàn Quốc tuần trước cũng đánh giá khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và Washington ở thời điểm hiện tại là rất thấp.