Triều Tiên bác cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng Binance

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/11 dẫn lời bà Kim Yo Jong, quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên và em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về việc Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.

Bà Kim Yo Jong bác cáo buộc của FBI liên quan vụ hack 6,3 tỷ USD từ Binance. Ảnh: KCNA.

Bà Kim Yo Jong cho rằng những cáo buộc từ Washington là vô căn cứ, gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế về Triều Tiên. Bà đồng thời phản đối việc nước này bị mô tả là đứng sau các hoạt động tội phạm mạng.

Phản ứng của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi FBI ngày 31/10 công bố kết luận Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản mã hóa từ Binance. Theo cơ quan điều tra Mỹ, vụ việc có liên quan đến nhóm tin tặc TraderTraitor, từng bị Washington cáo buộc thực hiện nhiều chiến dịch đánh cắp tiền mã hóa nhằm vào các nền tảng giao dịch quốc tế.

Sau vụ tấn công, các đối tượng được cho là đã chuyển đổi số tài sản bị đánh cắp sang Ethereum nhằm tiếp tục dịch chuyển và che giấu nguồn tiền.

Trước đó, công ty phân tích blockchain TRM Labs ước tính khoảng 6,36 tỷ USD tài sản đã bị rút khỏi các ví của Binance. Phần lớn giao dịch diễn ra trong khoảng 20 phút, đưa vụ việc trở thành một trong những vụ đánh cắp tài sản mã hóa có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận.

Theo Reuters ngày 2/11, Binance đã từng bước khôi phục hoạt động rút tiền sau sự cố. Sàn giao dịch cho biết đã bổ sung nguồn lực để bù đắp khoảng 95% giá trị tài sản mã hóa bị đánh cắp, sử dụng vốn doanh nghiệp, quỹ bảo vệ người dùng SAFU và quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai. Binance khẳng định khách hàng sẽ không phải chịu tổn thất từ vụ việc.

Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính tin tặc vẫn kiểm soát khoảng 3,28 tỷ USD tài sản mã hóa. Điều này cho thấy quá trình truy vết và thu hồi tài sản sau các vụ tấn công mạng quy mô lớn vẫn đối mặt với nhiều thách thức.