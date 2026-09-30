Triều Tiên bác cáo buộc đặt mìn khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại khu vực gần biên giới với Triều Tiên tại Paju, Hàn Quốc ngày 29-9-2026

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 30-9 gọi kết luận của phía Hàn Quốc là một “màn kịch mang tính âm mưu”.

Bà Kim Yo Jong cáo buộc Seoul đưa ra những tuyên bố thiếu căn cứ nhằm tạo cớ cho hành động quân sự chống Triều Tiên.

Ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương trong hai vụ nổ liên tiếp ngày 21-9-2026, tại vị trí cách Đường phân giới quân sự khoảng 10m về phía Nam, thuộc khu vực phía Tây của Khu phi quân sự, thường được gọi là DMZ.

Vụ việc xảy ra khi một đơn vị quân đội Hàn Quốc mở đường tuần tra qua khu vực cây cối rậm rạp, vốn ít được tiếp cận trong nhiều thập niên.

Tuyến đường dự kiến phục vụ các cuộc kiểm tra chung giữa quân đội Hàn Quốc và Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu.

Sau khi phối hợp với Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc kiểm tra hiện trường, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhận định có “khả năng rất cao” các vụ nổ bắt nguồn từ mìn do Triều Tiên đặt.

Các nhà điều tra căn cứ vào dấu vết vụ nổ, kết quả giám định vật liệu nổ và một quả mìn khác được cho là có nguồn gốc Triều Tiên được phát hiện tại hiện trường.

Trong đợt kiểm tra tiếp theo ngày 29-9, lực lượng Hàn Quốc tìm thấy thêm một vật thể nghi là quả mìn thứ tư.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul nói Seoul sẽ xem xét biện pháp tương ứng nếu kết quả điều tra đầy đủ xác nhận Triều Tiên chịu trách nhiệm.

Bà Kim Yo Jong khẳng định hoạt động xây dựng công sự là quyền chính đáng của Triều Tiên nhằm củng cố đường biên giới.

Bà tuyên bố binh sĩ nước này không vượt qua Đường phân giới quân sự, đồng thời cáo buộc phía Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng khi phát cảnh báo và bắn chỉ thiên gần lực lượng thi công.

Quan chức Triều Tiên cảnh báo các đơn vị biên phòng sẽ lập tức đáp trả nếu quân đội Hàn Quốc bắn trúng binh sĩ Triều Tiên.

DMZ dài khoảng 248km, rộng 4km và là một trong những đường biên giới được quân sự hóa nghiêm ngặt nhất thế giới.

Theo AP, Yonhap