Triều Tiên bác bỏ cáo buộc của Mỹ về vụ hack sàn tiền số Binance

Theo tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi ngày 3/11, bà Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Kim Jong Un - đã kịch liệt lên án các cáo buộc từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Bà cho rằng Washington đang mưu toan gán mác Triều Tiên là "quốc gia tội phạm mạng".

Sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance bị tấn công, thiệt hại hàng tỷ USD. Ảnh minh hoạ: AI

Bà Kim cũng cảnh báo: "Sự việc một lần nữa minh chứng rõ nét cho thái độ thù địch của Washington đối với Bình Nhưỡng". Đồng thời, bà nhấn mạnh Triều Tiên sẽ buộc phải "xem xét lại toàn diện các vấn đề" nhằm đáp trả những sức ép và lập trường thù địch từ phía Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi FBI hôm 31/10 cáo buộc nhóm hacker TraderTraitor có liên hệ với Triều Tiên thực hiện vụ tấn công Binance ngày 29/10. Đây được xem là vụ đánh cắp tài sản mã hóa lớn nhất từ trước đến nay, nhằm vào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày.

Theo FBI, nhóm hacker đã chuyển đổi tài sản đánh cắp sang Ethereum trước khi rửa tiền thông qua các dịch vụ tài chính phi tập trung. TraderTraitor cũng bị cáo buộc đứng sau vụ đánh cắp 1,5 tỷ USD từ nền tảng Bybit hồi tháng 2 năm ngoái.

Đại diện Binance cho biết sàn đã sử dụng quỹ công ty để hoàn trả khoảng 90% tài sản bị mất và cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người dùng.

Trả lời tại Florida hôm 31/10, Tổng thống Donald Trump vẫn thận trọng cho biết Washington đang điều tra và chưa thể khẳng định Triều Tiên có liên quan hay không.