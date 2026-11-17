Theo Công an TP. Hải Phòng, trước đó, từ nguồn tin báo của người dân, Công an xã Hà Bắc phát hiện nhóm gồm 3 thanh thiếu niên đi xe máy điều khiển xe máy bằng 1 bánh (bốc đầu xe).

Kết quả xác minh xác định, L.V.T.A (sinh năm 2010, trú tại xã Hà Nam, Hải Phòng) không có giấy phép lái xe mô tô theo quy định.

Khoảng 14 giờ, ngày 11/11/2026, L.V.T.A điều khiển xe mô tô BKS:15AG-053.xx chở phía sau là N.X.T (sinh năm 2010, trú tại xã Hà Nam, Hải Phòng) ngồi giữa và T.C.Đ.A (sinh năm 2009, trú tại thôn xã Hà Nam, Hải Phòng) đi từ ngã ba Việt Hồng, xã Hà Bắc về hướng xã Hà Nam.

Công an xã Hà Bắc vừa triệu tập, xử lý đối với 03 thanh thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu xe.

Quá trình tham gia giao thông, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm. Khi đến đoạn đường tỉnh 390E, thôn Du Kỳ, xã Hà Bắc, L.V.T.A tăng ga, điều khiển xe chạy bằng một bánh nhiều lần liên tục, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến người và các phương tiện khác tham gia giao thông. N.X.T và T.C.Đ.A ngồi phía sau có hành vi cổ vũ, giúp sức cho L.V.T.A.

Từ kết quả xác minh, Công an xã Hà Bắc đã xử lý hành chính 03 thanh niên trên về hành vi gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác. Tổng số tiền phạt hành chính đối với các trường hợp trên là 13,75 triệu đồng và tịch thu phương tiện.