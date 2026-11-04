Triệu tập thí sinh tham gia bán kết 'Thanh âm tuổi hồng' tỉnh Sơn La lần I, năm 2026

Thông báo lịch thi vòng bán kết Thanh âm tuổi hồng 2026

Theo đó, 14 giờ ngày 6/11, thí sinh có mặt để chạy sân khấu và bốc thăm số báo danh. Từ 7 giờ 30 phút ngày 7/11, các thí sinh tham gia thi bán kết theo kịch bản của Ban Tổ chức. Các hoạt động dự kiến diễn ra trong cả ngày.

Ban Tổ chức yêu cầu thí sinh có mặt đúng giờ; chuẩn bị trang phục biểu diễn gọn gàng, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Giáo viên phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh và đội múa phụ họa thực hiện đúng quy định; hình nền bài hát phải bảo đảm bản quyền.

Cuộc thi “Thanh âm tuổi hồng” tỉnh Sơn La lần thứ I, năm 2026 là sân chơi ý nghĩa, tạo cơ hội để học sinh thể hiện tài năng, niềm đam mê âm nhạc, góp phần lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong học đường trên địa bàn tỉnh.

Lịch thi vòng bán kết Thanh âm tuổi hồng 2026.