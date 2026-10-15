Triệu tập thêm 17 người liên quan vụ lạng lách, đánh võng tại sân vận động Mỹ Đình

Lực lượng chức năng tiếp tục triệu tập các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Trước đó, liên quan vụ việc trên, Công an phường Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, truy xét và triệu tập 8 người để làm rõ các hành vi vi phạm.

Đến ngày 14/10, Công an phường Từ Liêm tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông triệu tập thêm 17 người liên quan, gồm 16 người ở Hà Nội và Đ.D.K. (sinh năm 2003, trú tại tỉnh Phú Thọ).

Trong số những người được triệu tập, nhiều trường hợp sinh từ năm 2007 đến năm 2010. Cơ quan chức năng đang xác minh vai trò, hành vi cụ thể của từng người trong vụ việc.

Hiện Công an phường Từ Liêm tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng truy xét những người có liên quan, củng cố tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nếu đủ căn cứ theo quy định pháp luật.