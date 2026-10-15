Triệu tập thêm 17 người liên quan vụ lạng lách, đánh võng tại sân vận động Mỹ Đình

Ngày 14/10, Công an phường Từ Liêm phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục triệu tập thêm 17 người liên quan vụ việc nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 11 và 12/10/2026.

Trong số 17 người mới được triệu tập, có 16 người ở Hà Nội và một người trú tại tỉnh Phú Thọ. Phần lớn là thanh thiếu niên sinh từ năm 2007 đến 2010, người lớn tuổi nhất sinh năm 2003.

Trước đó, ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, truy xét và triệu tập 8 người liên quan để làm việc.

Như vậy, đến ngày 14/10, lực lượng chức năng đã triệu tập tổng cộng 25 người để phục vụ công tác xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện Công an phường Từ Liêm tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng truy xét những người có liên quan, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và làm rõ hành vi của từng trường hợp để xem xét xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.