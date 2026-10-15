Triệu tập thêm 17 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình

Theo thông tin từ cơ quan Công an, trong thời gian trên, một nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Sau khi nắm bắt vụ việc, Công an phường Từ Liêm đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng có liên quan. Trong đợt đầu, lực lượng chức năng đã triệu tập 8 đối tượng để làm việc.

Lực lượng chức năng tiếp tục triệu tập các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng vừa được triệu tập chưa đủ 18 tuổi. Trong 17 đối tượng bị triệu tập bổ sung, có 10 đối tượng sinh năm 2008, 3 đối tượng sinh năm 2009, 1 đối tượng sinh năm 2010, 2 đối tượng sinh năm 2007 và 1 đối tượng sinh năm 2003; 16 đối tượng trú ở Hà Nội và 1 trú ở Phú Thọ.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.